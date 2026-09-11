Adiós a los cargos sorpresa: Monreal presenta iniciativa contra cobros ocultos en compras por internet

El coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, presentó una iniciativa para eliminar los cargos ocultos en compras digitales.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, presentó una iniciativa para fortalecer la protección de los consumidores en las compras por internet y obligar a las plataformas a informar desde el inicio el costo real de los productos o servicios que oferta.

La propuesta busca combatir el llamado “precio por goteo” (drip pricing), una práctica comercial común en la que se ocultan los cargos adicionales hasta el final de la compra. Esto ocurre cuando el precio inicial parece bajo, pero durante el proceso de pago se le añaden tarifas, comisiones o costos de envío que no fueron informados desde el principio.

De acuerdo con la iniciativa, las plataformas digitales deberán proporcionar información clara sobre el costo total y definitivo que pagará el consumidor antes de completar la compra, de manera que no puedan aumentar la tarifa con “cargos sorpresa” al momento del pago.

¿Qué propone Ricardo Monreal para evitar cargos ocultos en compras digitales?

La iniciativa contempla tres obligaciones principales para las plataformas digitales:

La primera consiste en mostrar desde el inicio el precio final del producto o servicio, incluyendo impuestos, comisiones, tarifas y cualquier otro cargo que resulte aplicable. La segunda plantea prohibir que el monto anunciado aumente después mediante cobros que no hayan sido comunicados previamente al consumidor. La tercera obligación establece que las plataformas deberán identificar de manera visible cuando una oferta, descuento, promoción o precio preferencial corresponda a contenido publicitario o promocional.

Con esta última condición, los usuarios podrán distinguir entre una recomendación comercial y una condición genuinamente favorable de compra.

Monreal busca terminar con los ‘precios gancho’

La propuesta del legislador también pretende combatir los llamados “precios gancho”, es decir, aquellos que buscan atraer consumidores mediante montos bajos para después añadir cargos inesperados.

Asimismo, pretende transparentar la publicidad digital y evitar prácticas que dificulten comparar opciones o conocer el costo final antes de pagar.

La iniciativa con proyecto de decreto por el se adicionan diversas disposiciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor, en materia de de transparencia de precios en plataformas digitales, fue presentada este viernes 11 de septiembre en la Cámara de Diputados.

Con información de Quadratín México.