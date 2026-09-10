Sin titular y sin recursos: Presupuesto de Egresos de 2027 aplica mega recorte al Conapred

Alertaron sobre la posible desaparición del Conapred luego de detectarse un recorte del 99 por ciento de sus recursos en el Presupuesto de Egresos con respecto al que recibió este año. (Cuartoscuro).

El Consejo para prevenir y eliminar la discriminación (Conapred), institución que ha pasado más de tres meses sin el nombramiento un titular, ahora enfrenta el recorte más grande del Presupuesto de Egresos 2027, pues pasará a tener sólo 1.1 millón de pesos (mdp) de los 133.7 mdp que recibió en 2026.

La organización de la sociedad civil Yo también alertó del megarecorte a través de redes sociales y cuestionó si se trata de un error o si el consejo desaparecerá.

“Hace 3 meses que Conapred no cuenta con titular, luego de que Claudia Morales Reza concluyera su periodo. ¿Se trata de un error en la asignación por parte de Hacienda, o el origen está dentro del propio organismo?“, expresó la OSC.

La asociación afirmó que intentó comunicarse con el Consejo sin éxito y que el área de trasparencia solicitó enviar un correo para obligarse a responder.

“Comunicación social y la Dirección General Adjunta de Quejas no se pronunciaron. Miembros de la Asamblea Consultiva afirman no tener claridad. Además, llevan meses esperando sin éxito una reunión con el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Arturo Medina Padilla. Lo anterior en el contexto de un organismo sin presidencia desde junio”, reportó.

¿Para qué sirve el Conapred?

El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación fue creado por la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (LFPED), aprobada el 29 de abril de 2003, con el propósito de promover políticas y medidas para avanzar en la inclusión social y garantizar el derecho a la igualdad y no discriminación.

También se encarga de recibir y resolver las quejas por presuntos actos discriminatorios cometidos por particulares o por autoridades federales en el ejercicio de sus funciones.

De acuerdo con la LEPED, otros de los objetivos del Conapred son los siquientes:

Contribuir al desarrollo cultural, social y democrático del país.

Realizar las acciones conducentes para prevenir y eliminar la discriminación.

Formular y promover políticas públicas para la igualdad de oportunidades y de trato a favor de las personas que se encuentren en territorio nacional.

Coordinar las acciones de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo Federal, en materia de prevención y eliminación de la discriminación.

¿Cómo va México en cuanto a discriminación?

La última vez que el INEGI midió de forma general la discriminación en la población mexicana fue en 2022, tras levantar la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS).

Ese año, 35.7 por ciento de la población de hombres indígenas de 12 años y más opinó que en México sus derechos se respetan poco, mientras que, de la población de mujeres indígenas esta proporción alcanzó de 40.8 por ciento.

Un tercio de la población de 12 años y más con discapacidad opinó que sus derechos se respetan poco y declaró que la principal problemática a la que se enfrentan es que las calles, instalaciones y transportes son inadecuados a sus condiciones, seguido de los costos en cuidados, terapias y tratamientos.

A nivel nacional, en 2022 todavía el 35.4 por ciento de la población de hombres de 18 años y más no estaba dispuesta a rentarle un cuarto de su casa a una persona que vive con VIH. En la población de mujeres mayores de edad, el rechazo subúa a 36.7 por ciento.

La Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (ENDISEG) 2021 reportó que el 46.9 por ciento de la población LGBTI+ en México, al rededor de cinco millones de personas, y el 40.4 % de la población No LGBTI+, opinaba que en el país hay poco respeto a los derechos de las personas LGBTI+.

Presupuesto de 2027 contempla por primer vez a comunidad LGBTIQ+

El Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2027 incluyó por primera vez un anexo de “Diversidad Sexual y de Género” por un monto de 43 mil 369 millones 352 mil 595, dinero que será distribuído de manera transversal entre distintas instituciones y programas federales.

El sector educativo será el que reciba la mayor parte de los recursos, con 16 mil 573 millones de pesos para el programa U006 de “Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales”.

La partida también otorgrá recursos para garantizar atención libre de discriminación en del Sistema Nacional de Salud y presupuesto para el Centro Nacional para la Prevención y Erradicación del VIH/SIDA y Hepatitis (Censida).

La Fiscalía General de la República (FGR) recibiría 300 mil pesos para actualizar el protocolo de actuación LGBTTTI+ en casos de procuración de justicia que involucren la orientación sexual o la identidad de género.

Este documento fue publicado el 2 de febrero de 2018 en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y desde esa fecha el Conapred había participado en la capacitación del personal de la FGR.