Alito Moreno y Ariadna Montiel protagonizan pleito por un termo con la leyenda ‘Vota PRI’

Alito Moreno y Ariadna Montiel protagonizaron un pleito por un termo con la leyenda 'Vota PRI' durante el arranque del proceso electoral 2027 y por mensajes de la dirigente de Morena a periodista afín a la 4T. (Cuartoscuro).

El dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, y la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, protagonizaron un intercambio de mensajes en redes sociales luego de que trascendieran capturas de una conversación en la que la morenista habría pedido al youtuber Manuel Pedrero exhibir al priista por un supuesto acto anticipado de campaña.

El origen de la disputa fue un termo rojo con la leyenda “Vota PRI” que Moreno llevó a la sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), con motivo del arranque del proceso electoral de 2027.

De acuerdo con fotografías tomadas por el fotoperiodista Miguel Martínez Corona, del Diario 24 Horas, Montiel envió un mensaje a Pedrero durante la sesión, alrededor de las 12:12 horas.

“Inicia el proceso electoral y alito ya está en actos anticipados de campaña”, escribió, acompañado de una fotografía del termo.

Pedrero respondió: “Wow, lo llevamos, todo el material que vaya saliendo”. Minutos después, publicó en X una nota con el titular “Exclusiva: Alejandro Moreno ya violó la ley en frente de todo el INE”.

Horas más tarde, Moreno respondió directamente a Montiel en X con una fotografía del mismo recipiente.

“Mira, Ariadna Montiel, aquí lo traigo. Es de campañas pasadas, pero ya que te gustó tanto, te mando uno a tu oficina el lunes”, escribió el priista, quien acompañó el mensaje con el hashtag #TermoChallenge.

La dirigente de Morena contestó: “Guárdalo de recuerdo, es lo que queda del PRI”. Posteriormente, la cuenta oficial de Morena en X publicó una imagen editada del termo, en la que sustituyó la leyenda “Vota PRI” por “8 por ciento y bajando”, acompañada de emojis de risa.

El episodio incluso alcanzó la transmisión oficial del INE. Tras conocerse la acusación de un acto anticipado de campaña, la imagen del termo apareció cubierta con una franja negra durante la transmisión de la sesión.

Durante su intervención, que se prolongó por casi ocho minutos, Moreno acusó a Morena y al Gobierno de adelantarse a los tiempos electorales y cuestionó a las instituciones por permitir, según sostuvo, la promoción de aspirantes antes de los plazos establecidos.

En entrevista con Milenio, el dirigente priista también se refirió a la filtración de los mensajes entre Montiel y Pedrero, la cual, consideró, muestra la “desesperación” de Morena y llamó además a cerrar filas para cuidar las elecciones de 2027.

Manuel Pedrero vuelve al centro de la polémica

La disputa también puso nuevamente en el centro a Manuel Pedrero, comunicador y director de Los Reporteros MX, quien se hizo conocido por sus apariciones en conferencias conferencias matutinas de Claudia Sheinbaum y por sus contenidos políticos en redes sociales. En 2024, Pedrero habló públicamente de su “vena 4T” y agradeció al expresidente Andrés Manuel López Obrador por el impulso que, según dijo, había recibido durante su trayectoria.

En marzo de 2026, el Instituto Electoral de la Ciudad de México abrió un procedimiento contra Pedrero por expresiones dirigidas a la diputada priista Tania Larios, señaladas como posible violencia política contra las mujeres en razón de género. El caso llegó posteriormente a una mesa de debate en televisión, donde Larios abandonó el espacio tras un enfrentamiento con el comunicador.

La relación entre Pedrero y Morena también se hizo visible después de la llegada de Montiel a la dirigencia nacional del partido. La morenista y su secretaria de Comunicación, Camila Martínez, organizaron una reunión con creadores de contenido afines a la línea gubernamental, en la que participó Pedrero.

El comunicador también ha sido invitado por Morena a impartir conferencias a jóvenes militantes.