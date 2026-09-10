INE da banderazo al proceso electoral 2027; Taddei garantiza piso parejo a partidos

El INE arrancó el proceso electoral 2027 con un cambio de su color institucional: pasó del rosa tradicional al lila. (Foto: Cuartoscuro)

Con una ceremonia cívica, el Instituto Nacional Electoral (INE) dio este jueves el banderazo al proceso electoral federal 2027, en el que 102 millones de personas están convocadas a las urnas para renovar las 500 diputaciones de San Lázaro.

Tras el arranque, la presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, garantizó a los partidos políticos que habrá piso parejo.

Al concluir la ceremonia, la presidenta del INE fue cuestionada sobre la falta de piso parejo que denuncian partidos de oposición, a lo que respondió que “parejo significa que todos arrancan conociendo las reglas del juego desde el primer día”.

Además, aseguró que no hay ninguna decisión del INE que beneficie a alguna fuerza política en particular.

“Estamos hablando en este caso de certeza. No hay piso que no sea parejo en estas decisiones que tome el INE. No hay un solo acuerdo que esté hecho a la medida de una fuerza política, dos, tres o cuatro, no.

“Son los mismos acuerdos que aplican a todos. ¿Qué quiere decir piso parejo? Justamente eso. Todos estamos conociendo las reglas desde el primer día, y que me digan que hay un acuerdo que está dedicado a que gane la fuerza uno, la fuerza dos, la fuerza tres, ¿quién? Aplica para todos, eso es piso parejo”, indicó.

¿Quiénes acudieron a la ceremonia de arranque del proceso electoral 2027?

A la ceremonia acudió el presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Gilberto Bátiz García, y los magistrados del mismo órgano, Felipe de la Mata Pizaña y Felipe Fuentes Barrera, así como los dirigentes de Morena, Ariadna Montiel; PRI, Alejandro Moreno Cárdenas; y el Partido Verde, Karen Castrejón.

También acudió la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, cuya asistencia defendió la presidenta del INE, pues dijo que la funcionaria acudió “en representación de la presidenta de la República” y que en “todos los procesos al inicio se invita a los tres Poderes de la Unión”.

INE perdió rosa, por eso cambió al lila, afirma Taddei

El INE arrancó el proceso electoral 2027 con un cambio de su color institucional: pasó del rosa tradicional al lila.

Al respecto, la presidenta del Instituto dijo que “asumir el color lila es el resultado de haber perdido el rosa, primero, hay que decirlo, ¿no? Y está dentro de las paletas de color que hemos estado manejando: el lila, el azul marino, lila bajito, gris, beige, blanco. Eso son los colores”.