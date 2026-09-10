‘Pónganse pilas’: Higinio Martínez hace un llamado a partidos rumbo a las elecciones

Higinio Martínez Miranda, presidente del Senado, llamó a los partidos a “ponerse las pilas” y hacer una buena selección de aspirantes a la elección 2027.

“Yo nada más sugiero a todos los partidos, incluido el mío: Ponganse las pilas, elijan a las mejores candidatas, candidatos, cumplan los que están gobernando hoy, y van a tener los mejores resultados. Yo soy optimista, lo digo -no como presidente del Senado, como parte de Morena- que Morena va a ratificar sus resultados, pero tampoco está asegurado todo eso”, dijo en entrevista con medios de comunicación.

Resaltó que, en su experiencia de haber sido candidato en diversas ocasiones, el ciudadano siempre está con quien confía, por lo que si Morena se descuida en la selección, “puede sufrir una derrota”.

Los escándalos de Morena

El partido mayoritario ha estado envuelto en una serie de escándalos por diversos funcionarios públicos, que presuntamente tendrían vínculos con el crimen organizado, como son Rubén Rocha, gobernador con licencia de Sinaloa, y el senador Enique Inzunza; ambos con acusación directa de Estados Unidos de colaborar con el crimen.

Aunado a que -según versiones periodísticas- la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, así como la senadora con licencia, Julieta Ramírez, habrían buscado dar información a Estados Unidos, a fin de recuperar sus visas, retiradas con motivo de presunción de ciertos delitos.

Así, Higinio Martínez Miranda extendió un llamado a todas las autoridades para que actúen y no haya candidatos “con alguna mancha”.

Ante el arranque del año electoral y las críticas de la oposición de que no hay piso parejo, el morenista pidió no hacer acusaciones de manera anticipada.

“Mientras sientan ellos que las condiciones electorales no son favorables van a estar haciendo señalamientos, pero hoy, lo dijo la presidenta del INE, está garantizado que el proceso se lleve conforme a derecho.

“Quienes van a decidir son los ciudadanos, no los partidos, entonces aquel partido que presente las mejores propuestas, que no tengan mancha, que se ganen el respeto son los que van a ganar”.