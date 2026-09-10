Pablo Lemus Navarro, gobernador de Jalisco, destaca éxito del modelo educativo

Desde el Ciclo Escolar 2022-2023, la Secretaría de Educación implementa Jalisco Avanza, una evaluación censal y contextualizada que permite conocer el nivel de logro de las y los estudiantes de la entidad

Como resultado de las acciones dirigidas a consolidar el mejor modelo educativo en el país, Pablo Lemus Navarro, Gobernador del Estado, destacó que Jalisco se posiciona por encima de los resultados nacionales en el desempeño de sus estudiantes en Lectura y Pensamiento Matemático.

Acorde a la prueba PISA 2025, aplicada por la la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), a nivel nacional, solo 30 por ciento de las y los estudiantes alcanza resultados satisfactorios en Pensamiento Matemático, en Jalisco este porcentaje llega a 88.6 por ciento.

En Lectura, en México el 50 por ciento de las y los estudiantes obtienen resultados satisfactorios, y en Jalisco el porcentaje alcanza 89 por ciento.

“En Jalisco nos tenemos que sentir muy orgullosos de nuestro modelo educativo (...) A nivel nacional se invierte tan solo el 10 por ciento del presupuesto federal en educación, en Jalisco, invertimos el 25 por ciento en educación, porque sabemos que ahí está el futuro del desarrollo de nuestro estado”, afirmó el mandatario estatal.

Recordó que los logros son resultado de que Jalisco cuenta con inversiones históricas en infraestructura, equipamiento y tecnología. En los primeros dos años de la actual gestión estatal, se han invertido 13 mil millones de pesos en la renovación integral de planteles escolares.

Lemus Navarro agregó que se realizan inversiones adicionales en equipamiento en los salones de clase, el impulso de tecnología aplicada con la entrega de Aulas Google y la creación de Aulas de Música, posicionando al estado como el primero del país en contar con una clase de música dentro de su plan de estudio.

Señaló que la Prueba PISA, aplicada por la OCDE a todos los países miembros de este organismo, señaló que México retrocedió alrededor de 25 años en su modelo educativo.

Desde el Ciclo Escolar 2022-2023, la Secretaría de Educación implementa Jalisco Avanza, una evaluación censal y contextualizada que permite conocer el nivel de logro de las y los estudiantes de la entidad.

Con la prueba PISA 2025 en México, se evaluó a 7 mil 843 estudiantes de 297 escuelas de todo el país, mientras que la evaluación de Jalisco Avanza, realizó la medición de aprovechamiento y conocimientos a 1.39 millones de estudiantes, de los cuales, un millón 48 mil 365 son de Educación Básica, y 344 mil de Educación Media Superior.

El Gobernador del Estado señaló que los contenidos, estructura y estrategias del modelo educativo de Jalisco seguirá dando los mejores resultados a nivel nacional.

Recordó que los resultados obtenidos por los estudiantes de Jalisco en la Olimpiada Internacional de Matemáticas de Singapur 2026 (SIMOC, por sus siglas en inglés), representó su mejor resultado histórico en la competencia internacional.

En SIMOC 2026, Jalisco aportó 51 por ciento de la delegación nacional que viajó al certamen, con 122 participantes, además de obtener 56 por ciento del total de medallas adjudicadas a México.

Con 175 medallas —28 de oro, 38 de plata y 109 de bronce— y 35 menciones honoríficas, Jalisco alcanzó su mejor resultado histórico en la competencia, consolidándose además como la entidad con mayor representación de México en SIMOC 2026.

El mandatario estatal agradeció la labor, vocación y compromiso del magisterio jalisciense con las alumnas y alumnos.