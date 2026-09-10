¿Quién fue José Luis Esparza ‘El Piturris’, influencer asesinado en una taquería?

José Luis Esparza ‘El Piturris’ fue asesinado en una taquería ubicada en Sonora. El creador de contenido participaba en un podcast de comedia y tenía una comunidad de miles de seguidores con quienes compartía su vida privada.

El influencer asesinado, de 37 años, promocionaba la taquería Los Güichos, donde fue atacado a balazos este jueves 10 de septiembre, pues pertenecía a su familia.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora informó que investigaba el homicidio ocurrido en las inmediaciones de las calles Chihuahua y Sebastián Lerdo de Tejada, en la colonia Reforma de Ciudad Obregón, Sonora.

'El Piturris' trabajaba en la taquería 'Los Güichos' pues era un negocio familiar. (Foto: Instagra, @el_piturris)

¿Quién fue José Luis Esparza ‘El Piturris’?

José Luis Esparza, también conocido como ‘El compa Piturris’, era un influencer que se hizo conocido principalmente entre usuarios de redes sociales por su particular sentido del humor y las publicaciones relacionadas con su vida cotidiana.

Una de sus principales participaciones fue en La Guarida Podcast, espacio en el que compartía con otros creadores de contenido de la región, entre ellos ‘Huicho OBR’. En este programa conversaban sobre diferentes temas, principalmente experiencias personales y situaciones de la vida diaria, siempre con un tono de comedia.

El contenido de ‘El Piturris’ también incluía publicaciones relacionadas con reuniones, fiestas, comida y música regional, de la cual se consideraba fan. En sus redes presumió una foto con el cantante Regulo Caro.

Además, Esparza compartía imágenes y videos de sus entrenamientos de boxeo, así como momentos junto a su familia y personas cercanas. Entre las publicaciones que realizaba también había contenido relacionado con su ahijado, a quien acompañaba a partidos de beisbol.

De acuerdo con sus redes sociales, ‘El Piturris’ llegó a publicar canciones en YouTube y también ofrecía sus servicios para amenizar fiestas y reuniones durante alrededor de 2 horas, con una propuesta basada en la convivencia y el humor.

En febrero de 2025, el proyecto de podcast en el que participaba fue reconocido durante el evento ‘Atákate’, realizado en Sonora.

Además, tenía una faceta como taquero, pues ese era su puesto en la taquería Los Güichos, establecimiento se especializaba en tacos de cabeza de res y formaba parte de una tradición familiar que habría comenzado con su abuelo.

¿Qué se sabe del asesinato de ‘El Piturris’?

El influencer fue atacado a balazos mientras se encontraba trabajando en la taquería Los Güichos, ubicada en el cruce de las calles Chihuahua y Sebastián Lerdo de Tejada, en la colonia Reforma de Ciudad Obregón.

De acuerdo con los primeros reportes, la agresión ocurrió poco después de las 11:00 horas de este jueves. Personas que se encontraban en la zona solicitaron ayuda a los servicios de emergencia y Esparza fue trasladado a un hospital, donde falleció mientras recibía atención médica.

La Fiscalía de Sonora informó que en el lugar fueron localizados dos casquillos calibre .40 y que el responsable habría escapado a bordo de una motocicleta. Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar las circunstancias del homicidio y establecer el móvil de la agresión.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha informado públicamente cuál habría sido la causa del ataque ni ha confirmado la identidad o detención de alguna persona relacionada con el asesinato.