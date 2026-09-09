Muere Oscar Mario Beteta, periodista, reconocido conductor y colaborador de El Financiero

Oscar Mario Beteta, periodista y conductor con más de 30 años de experiencia en los medios de comunicación, murió esta noche. Era colaborador de El Financiero con la columna En petit comité.

Referente del periodismo radiofónico y conductor del recordado programa Los Tiempos de la Radio hasta hace dos años, Bateta nació el 13 de enero de 1963 en la Ciudad de México y estudió la licenciatura en Economía en la Universidad Anáhuac y una maestría en Finanzas en la Universidad de Exeter.

Antes de iniciarse en los medios, trabajó en instituciones como Banamex, Banca Serfin y Multibanco Comermex y fue corredor de bolsa. Luego, se incorporó a Canal 40 con el programa de análisis Visión 40.

Beteta recibió reconocimientos como el Premio Nacional Tlacaélel de Consultoría Económica (1981), el Premio Nacional de Economía (1983); además del Calendario de Oro al mejor conductor de un programa noticioso en radio (2007), y tres Premios Nacionales de Periodismo.

También fue condecorado con la presea de José Pagés Llergo y el galardón por el mejor programa radiofónico que otorga La Casa del Periodista. Fue incluido en más de una ocasión en la lista Los 300 que realiza anualmente Líderes Mexicanos.

Gremio periodístico y políticos lamentan la muerte de Oscar Mario Beteta

Marcelo Ebrard, secretario de Economía, envió sus condolencias ante la muerte del periodista: “Encabezó por tres décadas uno de los programas radiofónicos más relevantes de México. Mis sinceras condolencias a familiares y amigos, descansa en paz”, expresó.

Alejandro ‘Alito’ Moreno, presidente nacional del PRI, lo calificó como su amigo, además de un “gran periodista mexicano y una voz reconocida de la radio en nuestro país”.

“Tuve la fortuna de conocerlo, conversar con él y compartir muchos momentos a lo largo de los años. Oscar Mario deja una trayectoria que merece todo nuestro reconocimiento, pero también el recuerdo de un hombre cercano, inteligente y comprometido con México. A su familia, amigos, compañeros y a toda la comunidad periodística les envío un abrazo solidario y mis más sinceras condolencias”, compartió el político mediante sus redes sociales.

El periodista Joaquín López Dóriga también despidió públicamente a su amigo y excompañero de radiodifusora. “Hace un momento le deseaba en mis redes que se mejorara pero la realidad es que ha muerto. Descanse en paz, te vamos a extrañar”, dijo en un video publicado en sus redes sociales.

El locutor Mariano Osorio también lamentó la pérdida, de quien expresó que fue “un referente en el análisis de asuntos económicos y políticos”.

“Serás siempre recordado”, escribió el conductor de televisión Manuel López Dan Martín, quien expresó que Beteta fue “una voz reconocida del periodismo y la radio mexicana”.

El periodista Salvador García Soto, quien reportó que el conudctor murió por cáncer, lamentó el deceso de quien calificó como un “profesional y amigo con el que tuve el privilegio de trabajar y coincidir”.

Javier Solórzano, compañero de empresa de Beteta, explicó en vivo: “tenía una enfermedad que se le fue incrementando, se le fue haciendo más aguda. De esas enfermedades que sabemos que son muy rudas, salir de ellas. Hasta el último momento trató de estar siempre presente”.