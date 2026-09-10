⁠'Marvel’s Wolverine’: Fecha de estreno, de qué trata, precio, plataforma, críticas y lo que debes saber

'Marvel’s Wolverine' es el nuevo videojuego de Insomniac que ha recibido críticas por su modo de juego. (Foto: Marvel)

Marvel’s Wolverine es el nuevo videojuego de Marvel desarrollado por Insomniac Games, estudio responsable de la trilogía de Spider-Man. El título lleva a los jugadores a una nueva aventura protagonizada por Logan, con una historia ambientada en el mismo universo que los juegos del Hombre Araña.

Aunque el proyecto ha generado altas expectativas entre los fanáticos de Marvel, también ha recibido críticas a partir de los avances que muestran algunos de sus combates, secuencias lineales y diseños de personajes.

La historia de 'Marvel’s Wolverine' ocurre en el mismo universo que los videojuegos de Spider-Man'. (Foto: Marvel)

¿Cuándo se estrena ‘Marvel’s Wolverine’?

Marvel’s Wolverine llega el 15 de septiembre de 2026 y estará disponible exclusivamente para PlayStation 5, incluyendo una versión mejorada para PS5 Pro. El videojuego fue diseñado desde cero para la actual generación de consolas de Sony, por lo que no tiene versión para PlayStation 4.

El título es una aventura de acción para un jugador y, a diferencia de Marvel’s Spider-Man, no está planteado como un videojuego de mundo abierto. Insomniac Games apostó por una experiencia más lineal y centrada en el combate y la historia.

¿De qué trata ‘Marvel’s Wolverine’?

La historia sigue a Logan, quien creía que su etapa como Wolverine había terminado. Sin embargo, tres años después de abandonar su equipo, vuelve a involucrarse con el Equipo X, una fuerza mutante que enfrenta una amenaza relacionada con Bolivar Trask, quien busca capturar mutantes.

La aventura lleva a Wolverine por diferentes lugares del mundo, entre ellos Canadá, Tokio y Madripoor, mientras enfrenta a los Reavers y a otros enemigos. En el camino también aparecen personajes como Mística, Dientes de Sable, Jean Grey y Omega Red.

El juego se desarrolla varios años después de los acontecimientos de Marvel’s Spider-Man 2, por lo que forma parte del universo que Insomniac Games ha construido alrededor de sus títulos de Marvel.

'Marvel’s Wolverine' ya tiene fecha de estreno, será lanzado exclusivamente para PS5. (Foto: Marvel)

¿Cuánto cuesta ‘Marvel’s Wolverine’?

En México, la Edición estándar de Marvel’s Wolverine tiene un precio de 1,206.03 pesos en PlayStation Store, mientras que la Edición digital de lujo cuesta 1,378.45 pesos. Esta última incluye cinco trajes exclusivos, cinco diseños de garras, puntos de técnica y otros contenidos adicionales.

También existe una mejora para quienes compren la edición estándar y posteriormente quieran acceder al contenido de la Digital Deluxe. Su precio en la tienda mexicana es de 172.36 pesos.

¿Qué críticas ha recibido ‘Marvel’s Wolverine’?

Antes del lanzamiento del nuevo videojuego, recibió comentarios negativos por algunos avances de jugabilidad. Uno de los principales cuestionamientos estuvo relacionado con las secuencias lineales en las que Logan avanza con una participación limitada del jugador. Algunos usuarios llegaron a calificarlo como un “pelijuego” debido a su enfoque cinematográfico.

También hubo críticas hacia el combate contra un Sentinel gigante, pues algunos jugadores consideraron que el enfrentamiento no era suficientemente innovador.

El director del juego, Mike Daly, reconoció que Insomniac Games ya está acostumbrado a recibir este tipo de comentarios. En una entrevista con TheGamer, señaló que considera que se trata de un “buen problema” cuando existe una comunidad tan apasionada alrededor de sus videojuegos.

Daly recordó que la trilogía de ‘Marvel’s Spider-Man’ también recibió críticas por diferentes elementos, desde decisiones narrativas hasta las misiones de sigilo protagonizadas por Mary Jane. El director explicó que la prioridad del estudio no es responder a cada comentario de internet, sino crear el mejor juego posible para el personaje.