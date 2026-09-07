¿A qué hora es el lanzamiento de ‘GTA VI’ en México? Esto sabemos

Días después del lanzamiento del primer tráiler de Grand Theft Auto VI, PlayStation dio una nueva noticia: la hora de estreno del esperado título.

Y es que la comunidad lleva 13 años esperando la continuación de esta saga, que no ha sacado una edición principal desde 2013, cuando la compañía desarrolladora, Rockstar Games, lanzó el GTA V. Pero, ¿cuál será el preciso momento en el que la espera llega al final?

Esto sabemos sobre la hora de lanzamiento de ‘GTA VI’ en México

El revuelo sobre los horarios de lanzamiento en redes sociales inició luego de que PlayStation actualizara su tienda. En ella, se revela que el juego se libera en el mundo a la medianoche local del 19 de noviembre de 2026.

De este modo, y a expensas que Rockstar Games especifique otra cosa en las próximas semanas, el juego se lanzaría de forma escalonada en el mundo. Por ejemplo, el mercados como Nueva Zelanda, de los primeros países en recibir el 19 de noviembre, tendría desbloqueado el título a su medianoche local; es decir, unas 19 horas antes que en México.

Sin embargo, para el horario central de México, el juego llegaría hasta las 00:00 de la medianoche local. De acuerdo con medios especializados en videojuegos, se trata de un modelo que ya se ha usado antes y que funciona como una medida para no saturar los servidores en el mundo.

Esto, siguiendo también la lógica del mismo modelo de reserva. En ese entonces, Rockstar Games anunció que las preórdenes se podrían realizar a partir de la medianoche del 25 de junio, según la hora local.

Quienes realicen sus compras antes del día de lanzamiento, contarán con el paquete Vintage Vice City, “una colección de artículos que evocan la época en la que el neón brillaba con más intensidad”, de acuerdo con Rockstar.

Además, los jugadores que reserven las versiones digitales podrán iniciar la descarga anticipada el 12 de noviembre. Igualmente, la versión física, que incluye un código de descarga en su interior, estará disponible a partir de la misma fecha para canjear su serie y que puedan acceder al título al mismo tiempo que los demás.

‘GTA VI’, el juego más esperado de la década

Rockstar anunció en febrero de 2022 que preparaba la nueva edición del popular videojuego de acción y aventura sobre robo de coches y crímenes de la que lanzó el primer juego en 1997.

Desde entonces se han publicado cinco juegos principales y numerosas ediciones especiales y expansiones y es una de las sagas más vendidas de los videojuegos, con más de 470 millones de unidades, de las que unos 230 millones corresponden al GTA V, según los datos de la compañía.

El éxito de esa quinta entrega hace pensar que la sexta podría batir récords tanto de la saga como de los videojuegos en general.

La editora y distribuidora de videojuegos Take-Two reconoció a comienzos de agosto un nivel “sin precedentes” en las reservas en preventa de GTA VI, sin dar datos concretos.

“Es tan extraordinario que simplemente no sabemos cómo se traducirá en ventas (...). Sinceramente, no lo sabemos, y no queremos cantar victoria antes de tiempo”, dijo el director ejecutivo de Take-Two, Strauss Zelnick, en una reunión con analistas citada por Variety.

De momento, el primer tráiler del juego, que muestra 27 minutos de contenido, ha alcanzado lo 26 millones de reproducciones en el canal oficial de YouTube de Rockstar. Hay que tener en cuenta que esas imágenes se pudieron ver antes en Netflix, que lanza en exclusiva los contenidos relacionados con GTA VI seis horas antes de que llegue por los canales de la desarrolladora.

Con información de EFE.