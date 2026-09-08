‘The Legend of Zelda: Ocarina of Time’: Fecha de estreno y las novedades que tendrá el remake de Nintendo

Con motivo del 40 aniversario de The Legend of Zelda, Nintendo anunció el lanzamiento especial de una consola especial inspirada en la saga. [Fotografía. Shutterstock, Nintendo]

Si eres gamer, seguramente estás contando los días para que llegue noviembre, pues se lanzarán dos de los videojuegos más esperados del año. Nintendo aprovechó los festejos por el 40.º aniversario de una de sus franquicias más exitosas para presentar las primeras imágenes del remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time y confirmar que la aventura de Link estará disponible dos semanas antes del lanzamiento de GTA VI, de Rockstar Games.

Eiji Aonuma, productor de la franquicia, presentó el videojuego durante el The Legend of Zelda 40th Anniversary Direct. Esta nueva versión, exclusiva para Nintendo Switch 2, mantiene la historia del juego de Nintendo 64, pero incorpora una mejora gráfica y cambios en los controles, los movimientos, la música, los diálogos y el uso de la mítica ocarina.

El videojuego original se lanzó en 1998 y marcó el debut de la franquicia en escenarios tridimensionales. La historia sigue a un joven Link que emprende un viaje para impedir que Ganondorf obtenga la Trifuerza y conquiste Hyrule, una misión que lo llevará a recorrer el reino en 2 etapas distintas de su vida.

¿Cuándo sale ‘The Legend of Zelda: Ocarina of Time’ para Nintendo Switch 2?

Nintendo confirmó que The Legend of Zelda: Ocarina of Time llegará a Nintendo Switch 2 el próximo 5 de noviembre de 2026, casi 28 años después del lanzamiento del videojuego original.

La presentación de este martes 8 de septiembre permitió conocer por primera vez una secuencia extensa de gameplay, en la que se pudieron observar lugares como el Bosque Kokiri y el Gran Árbol Deku. Además, se explicaron algunos de los cambios diseñados para modernizar el título de Nintendo 64.

La versión digital tendrá un precio de 59.99 dólares, mientras que la edición física costará 69.99 dólares.

Como parte de las celebraciones, también se anunció una Nintendo Switch 2 edición especial por el 40 aniversario de The Legend of Zelda, que estará disponible a partir del 29 de octubre. La consola tendrá un diseño inspirado en la franquicia, con elementos de la Trifuerza.

¿Cuáles son los cambios que tendrá el remake de ‘The Legend of Zelda: Ocarina of Time’?

El remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time contará con un apartado visual completamente renovado, que incluirá nuevos modelos, escenarios y texturas, pero mantendrá elementos reconocibles del diseño original.

Uno de los principales cambios está en los controles de Link. Ahora, el jugador podrá mover libremente la cámara con el stick derecho y decidir cuándo saltar mediante un botón.

La música también fue renovada con arreglos orquestales sinfónicos, mientras que las cinemáticas tendrán voces y los personajes contarán con diálogos ampliados. Nintendo también modificó el sistema de movimiento y añadió un ciclo continuo de día y noche que afectará a diferentes zonas de Hyrule.

Otra herramienta nueva es Threads of Time, un sistema que permite revisar el progreso de la aventura y consultar cuál es el siguiente objetivo. La información se representa mediante un tapiz que se completa conforme Link avanza en su viaje.

¿Qué novedades tendrá la ocarina en el remake de ‘The Legend of Zelda’?

La Ocarina del Tiempo también aprovechará las características de Nintendo Switch 2. El micrófono integrado permitirá que el jugador tararee una melodía previamente aprendida para que Link la interprete dentro del videojuego, por lo que no será indispensable reproducir las notas mediante los botones.

Sin embargo, uno de los anuncios que más llamó la atención fue el lanzamiento de 2 ocarinas físicas inspiradas en el videojuego. La primera será un instrumento tradicional que podrá tocarse como una ocarina real, mientras que HORI lanzará una versión electrónica con botones para reproducir notas y melodías.

Ambas podrán utilizarse junto con Ocarina of Time, ya que el micrófono de Nintendo Switch 2 reconocerá los sonidos que produzcan para trasladarlos al videojuego.

El remake tendrá compatibilidad con ZELDA NOTES, mediante la aplicación de Nintendo Switch para celulares. Entre sus herramientas estará Today’s Record, que registra las acciones realizadas durante una sesión, y Gossip Quest, que proporciona imágenes como pistas para localizar determinados lugares de Hyrule.

La función Play Ocarina permitirá utilizar la pantalla táctil del celular como una ocarina virtual, crear partituras y compartirlas mediante códigos QR. También habrá un cuestionario dedicado al juego con más de 2 mil preguntas.

La celebración del 40 aniversario continuará en 2027 con nuevos amiibo inspirados en las versiones jóvenes de Link y la princesa Zelda. Al utilizarlos en el remake, se podrán obtener máscaras especiales con diseños retro.

¿De qué trata ‘The Legend of Zelda: Ocarina of Time’?

La historia comienza en el Bosque Kokiri, donde Link vive junto a una comunidad de niños acompañados por hadas. A diferencia de ellos, el protagonista no tiene una hasta que Navi aparece para llevarlo ante el Gran Árbol Deku, quien le advierte sobre una amenaza contra Hyrule.

Durante su aventura, conoce a la princesa Zelda, quien sospecha que Ganondorf, rey de los gerudo, pretende obtener la Trifuerza. Para frustrar sus planes, Link emprende una búsqueda por diferentes regiones de Hyrule y reúne las 3 Piedras Espirituales necesarias para acceder al lugar donde descansa la Espada Maestra.

Sin embargo, cuando Link retira la espada de su pedestal, queda dormido durante 7 años. Ganondorf aprovecha su ausencia para tomar el control de Hyrule y, cuando el protagonista despierta, ya es un adulto que encuentra un reino completamente diferente al que conoció durante su infancia.

Link debe entonces recorrer distintos templos y despertar a los Sabios para reunir el poder necesario para enfrentarse a Ganondorf. La posibilidad de alternar entre las versiones infantil y adulta del protagonista forma parte de las principales mecánicas de la aventura, pues las acciones realizadas en una época pueden tener consecuencias años después.

Ocarina of Time se estrenó originalmente para Nintendo 64 en 1998 y fue el primer título de The Legend of Zelda desarrollado completamente en 3D. Ahora, casi 3 décadas después, Nintendo recupera aquella aventura para convertirla en el primer juego de la franquicia desarrollado exclusivamente para Nintendo Switch 2.