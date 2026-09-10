Así hicieron trampa en el examen de ingreso a la UNAM: Las 14 irregularidades que detectó la universidad

El examen de ingreso a la UNAM 2026 registró 3 mil 248 conductas irregulares que incumplían las reglas del concurso de selección.

El examen de ingreso a la licenciatura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que se realizó por primera vez en línea este año, estuvo marcado por una serie de irregularidades que llevaron a la institución a cancelar los resultados de la primera prueba y aplicar un examen de control presencial.

Un documento denominado ‘Todas las irregularidades del Concurso de Selección Licenciatura 2026 (CSL)’, creado con datos del Proceso de Selección a partir de una solicitud de transparencia, detalla las incidencias detectadas durante la aplicación de la evaluación y el número de aspirantes involucrados en cada una.

De acuerdo con el registro, fueron 3 mil 248 incidencias relacionadas con conductas que incumplían las reglas del concurso. La principal fue el uso de material de apoyo no permitido, aunque también se documentaron casos de uso de redes sociales e incluso suplantación de identidad.

La polémica surgió después de que la UNAM detectara resultados atípicos en el primer examen de admisión realizado completamente de manera virtual. Tras una revisión del proceso, un comité de expertos de la universidad informó en julio que alrededor de 2 por ciento de las pruebas habían sido canceladas por irregularidades.

Uso de material no permitido, la irregularidad más común en el examen a la UNAM

La infracción que concentró el mayor número de casos fue el uso de material de apoyo no permitido, visual y/o auditivo, con mil 571 aspirantes involucrados.

Esta categoría fue seguida por el desvío de mirada, detectado en 794 casos.

En tercer lugar aparecen los incisos b y j del punto 4 de la Convocatoria CSL 2026, con 353 aspirantes.

De acuerdo con la nota aclaratoria del reporte, el inciso b corresponde a hablar o interactuar con otras personas, mientras que el inciso j se refiere a la lectura en voz alta de las preguntas del examen.

Las principales trampas detectadas en el examen de la UNAM

El reporte de incidencias, obtenido por La Silla Rota mediante una solicitud de transparencia, enumera las 14 conductas irregulares detectadas durante el Concurso de Selección a la Licenciatura 2026:

Uso de material de apoyo no permitido, visual y/o auditivo: 1,571 aspirantes. Desvío de mirada: 794 aspirantes. Incisos b y j del punto 4 de la convocatoria: 353 aspirantes. Sustracción total o parcial del examen: 170 aspirantes. Hablar o interactuar con otras personas: 125 aspirantes. Interactuar en redes sociales: 101 aspirantes. Lectura en voz alta de las preguntas del examen: 88 aspirantes. Posición inadecuada de la cámara web: 13 aspirantes. Suplantación de identidad: 13 aspirantes. Ausencia injustificada: 10 aspirantes. Bloqueo de cámara y/o micrófono: 6 aspirantes. Portar audífonos: 2 aspirantes. Cubrirse el rostro o la cabeza: 1 aspirante. Expulsión por conducta antiuniversitaria: 1 aspirante.

¿Por qué la UNAM canceló el primer examen de admisión?

En algunas carreras, los resultados del primer examen estuvieron muy por encima de los registrados en años anteriores. Por ejemplo, en Medicina el puntaje mínimo llegó a 117 aciertos de 120 posibles, mientras que posteriormente, en el examen de control, bajó a 92. En Derecho pasó de 105 a 65 aciertos y en Arquitectura, de 108 a 75.

Ante las irregularidades, la Comisión Técnica para la Revisión del Proceso de Ingreso a la Licenciatura recomendó verificar los resultados mediante una nueva evaluación presencial. La universidad convocó a los aspirantes que habían sido seleccionados y a quienes alcanzaban determinados puntajes de referencia para presentar el examen de control.

La UNAM volverá a aplicar el examen de ingreso de forma presencial

La polémica también llevó a la UNAM a descartar el examen en línea y regresar a la modalidad presencial en futuros procesos de admisión.

El rector Leonardo Lomelí informó el 4 de septiembre que, mientras no existan condiciones suficientes para garantizar la seguridad de una evaluación remota, los exámenes de ingreso volverán a ser presenciales.

La Comisión Técnica concluyó que los mecanismos de supervisión utilizados en el examen en línea no eran suficientes para controlar completamente el entorno físico de los aspirantes. Asimismo, consideró que la aplicación del examen de manera presencial, junto con el uso de dispositivos electrónicos precargados, es por ahora la modalidad que ofrece mejores condiciones de seguridad para el proceso de selección.

Además, la UNAM rescindió el contrato con Territorium Life, empresa responsable de la plataforma utilizada para el examen en línea, y anunció auditorías para revisar las fallas y determinar posibles responsabilidades.