¿Qué sabemos de los resultados del examen de la UNAM y por qué se dice que hubo trampa?

La UNAM detectó presuntas irregularidades como parte de su examen de admisión a licenciatura en 2026.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) confirmó que detectó ‘irregularidades’ como parte de la publicación de resultados de su examen de ingreso a licenciatura 2026.

“Se detectaron algunas acciones contrarias a la convocatoria y a la normatividad universitaria, incluidas aquellas que podrían configurarse como prácticas ilegales de personas y empresas que engañaron a familias y vendieron servicios fraudulentos para sustentar el examen”, detalló la UNAM en un comunicado.

Tras detectar esto, la Universidad presentó una denuncia penal para que las autoridades investiguen y sancionen los hechos. El objetivo es que estas acciones mo se repitan ni afecten a familias y aspirantes víctimas de estas malas prácticas.

“La UNAM actuará en todo momento y de manera enérgica contra quien atente contra el debido funcionamiento de las tareas universitarias y reitera su compromiso con la integridad y la honestidad académicas como principios rectores de las tareas de la Institución”, finaliza el comunicado.

¿Qué sabemos de las ‘trampas’ en el examen de la UNAM?

Luego de darse a conocer el comunicado de la UNAM, en redes sociales hubo reacciones y críticas a esta decisión.

Una de las principales críticas es que ahora el examen de la Universidad también es posible realizarlo en línea, por lo que se presta a malas prácticas de los aspirantes.

Dichas ‘trampas’ van desde el supuesto uso de la Inteligencia Artificial (IA), hasta pasarse las respuestas.

“No necesariamente fue IA. Hay un problema extra que nadie menciona, el examen se aplicó desde mayo hasta finales de junio (8 semanas). Muchos después de las primeras semanas ya tenían las respuestas", comentó un usuario en redes sociales.

Esto sabemos de la polémica en los resultados del examen de la UNAM

En distintas plataformas se desató un debate por dichos resultados al notar que hubo un aumento en el número de aspirantes con puntaje ‘perfecto’ en carreras de alta demanda como Medicina.

En su cuenta de X, el analista de datos, Manuel Toral, publicó un estudio donde se registra un incremento atípico en la mediana de aciertos del examen. La comparación es de 2025 a 2026.

Algunas de las irregularidades también incluyen presuntos casos de suplantación de identidad, apoyo externo al resolver el examen, entre otras.

Por esa razón, alrededor del 2 por ciento de las pruebas fueron canceladas tras el análisis realizado por la UNAM.

En redes sociales, usuarios y aspirantes expresaron su inconformidad al acusar que hubo quienes entraron a la Universidad gracias a filtraciones del examen o a servicios que aseguraban un lugar.