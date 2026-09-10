Clima en Jalisco: Onda tropical 37 desatará lluvias en Guadalajara este viernes 11 de septiembre

Así estará el clima en Jalisco este viernes 11 de septiembre.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica para el viernes 11 de septiembre lluvias puntuales intensas en Jalisco. La Zona Metropolitana de Guadalajara, incluyendo sus ciudades clave, tendrá un ambiente fresco. Vientos ligeros se mantendrán, influenciados por canales de baja presión y la onda tropical número 37 que pasará por el sur del país.

Vista del cielo nublado en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Fuente: SMN

¿Qué temperatura se espera mañana en Guadalajara y Zapopan?

En Guadalajara, la temperatura actual es de 20.9°C. Para este viernes, se espera una mínima de 12.0°C y una máxima de 27.3°C. En Zapopan, la temperatura actual marca 21.7°C. La mínima será de 12.3°C, y la máxima alcanzará los 28.0°C.

Tlaquepaque, con actual de 20.5°C, prevé entre 12.0°C y 27.3°C. Tonalá, con 19.6°C, tendrá mínima de 12.0°C y máxima de 27.3°C. Las ciudades de la zona metropolitana mostrarán diferencias térmicas mínimas, manteniendo un ambiente fresco.

(Hernández Comi Boris Isauro)

¿Lloverá mañana viernes en la Zona Metropolitana de Guadalajara?

Sí, el pronóstico del SMN indica alta probabilidad de lluvias en la región. Se esperan chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas en varias zonas de Jalisco. Estas condiciones son parte de un patrón meteorológico amplio, aumentando la posibilidad de aguaceros durante el día y la noche.

El viento en Guadalajara y Tlaquepaque soplará a unos 3 km/h. En Zapopan y Tonalá, el viento será ligeramente más fuerte, de 4 km/h. La constante nubosidad dominará el cielo en la Zona Metropolitana de Guadalajara, ayudando a mantener temperaturas moderadas. Se recomienda tomar precauciones ante las posibles lluvias y rachas de viento.

¿Cómo estará el clima en Jalisco este fin de semana?

El pronóstico extendido para los próximos tres días es el siguiente:

viernes 11 de septiembre: Máxima de 29°C, Mínima de 12°C, Cielo nublado, viento de 2 km/h.

sábado 12 de septiembre: Máxima de 29°C, Mínima de 12°C, Cielo nublado, viento de 4 km/h.

domingo 13 de septiembre: Máxima de 24°C, Mínima de 12°C, Cielo nublado, viento de 4 km/h.

La tendencia para el fin de semana en Jalisco es de un clima similar, con máximas alrededor de 29°C el sábado, bajando a 24°C el domingo. Las mínimas se mantendrán en 12°C. El cielo seguirá nublado y el viento aumentará ligeramente. Habrá posibilidad de lluvias, por lo que la población deberá estar atenta a las actualizaciones.

¿Qué precauciones tomar con las lluvias en Jalisco?

Ante la previsión de lluvias fuertes y descargas eléctricas, las autoridades recomiendan informarse con SMN y Protección Civil. Es crucial evitar zonas inundadas y estar alerta a deslaves o encharcamientos en áreas bajas. También es importante asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento o el agua.

Para proteger la salud, se aconseja llevar un paraguas o impermeable al salir y evitar cambios bruscos de temperatura. En caso de tormenta eléctrica, es vital buscar refugio seguro y desconectar aparatos electrónicos. Estas medidas ayudarán a mitigar los riesgos asociados a las condiciones climáticas adversas en la región de Jalisco.

Fuente: CONAGUA.

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