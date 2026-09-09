Clima cálido, pero con lluvias en Jalisco para el jueves 10 de septiembre

Así estará el clima para Jalisco el 10 de septiembre.

El jueves 10 de septiembre, el clima en la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, tendrá temperaturas entre 13°C y 27°C. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un día nublado con vientos de 3 a 4 km/h.

¿Qué temperaturas se esperan en Jalisco mañana?

Guadalajara registrará una máxima de 27.3°C y una mínima de 13.0°C. En Zapopan, las temperaturas estarán entre 13.0°C y 27.7°C. Ambos municipios de la Zona Metropolitana tendrán humedad del 90 por ciento y vientos de 3 km/h.

Mientras tanto, San Pedro Tlaquepaque espera una máxima de 27.3°C y una mínima de 13.0°C. Tonalá registrará un rango de 13.0°C a 27.7°C. La condición será de cielo medio nublado para ambos, con vientos de 3 a 4 km/h y 90% de humedad.

¿Habrá lluvias mañana en la Zona Metropolitana de Guadalajara?

El cielo estará nublado o medio nublado en la Zona Metropolitana. Sin embargo, el SMN advierte sobre la posibilidad de lluvias fuertes a intensas en la región. Estas pueden venir con descargas eléctricas y rachas de viento.

Los vientos serán ligeros, de 3 a 4 km/h. Las lluvias fuertes pueden generar deslaves e inundaciones en zonas bajas. La inestabilidad atmosférica y el paso de la onda tropical número 37 influirán en el clima, según el SMN.

¿Cómo estará el clima en Jalisco este fin de semana?

El pronóstico extendido para los próximos tres días en Jalisco es el siguiente:

Jueves 10 de septiembre : Máxima de 23°C, Mínima de 13°C, Cielo nublado, viento de 3 km/h.

: Máxima de 23°C, Mínima de 13°C, Cielo nublado, viento de 3 km/h. Viernes 11 de septiembre : Máxima de 29°C, Mínima de 13°C, Cielo nublado, viento de 3 km/h.

: Máxima de 29°C, Mínima de 13°C, Cielo nublado, viento de 3 km/h. Sábado 12 de septiembre: Máxima de 30°C, Mínima de 13°C, Medio nublado, viento de 4 km/h.

Para el fin de semana, las temperaturas máximas subirán de forma notable, llegando a 29°C el viernes y 30°C el sábado. Las mínimas se mantendrán en 13°C. La nubosidad disminuirá un poco hacia el sábado, pasando a cielo medio nublado.

¿Qué medidas tomar ante el clima en Jalisco?

Se recomienda a la población mantenerse hidratada y evitar la exposición al sol por mucho tiempo, sobre todo en las horas centrales del día. Es importante usar protector solar y asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Vestir ropa ligera y de colores claros es recomendable para el calor. Por la posibilidad de lluvias, se sugiere llevar paraguas o impermeable. Conducir con precaución en caso de aguaceros es vital para evitar accidentes en las calles.

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