Así buscará Rafa Marquez su primer Mundial con la Selección Mexicana: ‘No se me dio como jugador’

Rafa Márquez, nuevo DT de la Selección Mexicana, aseguró este jueves, durante su presentación, que uno de sus principales objetivos es llevar al equipo a tener una participación destacada en el Mundial de 2030.

De acuerdo con el ‘Káiser’, antes de pensar en hacer historia en la Copa del Mundo, el combinado nacional debe conseguir su clasificación. Sin embargo, una vez en el torneo, su intención es superar los octavos de final, ronda en la que eliminaron a la Selección Mexicana en el Mundial 2026.

“No se me dio como jugador, siempre llegamos a lo mismo. Hoy tengo esta oportunidad. El objetivo de este proceso es primero llegar al Mundial 2030. Sin procesos, hay que empezar desde 2026; ojalá se dé todo para llegar y en el Mundial hacer algo diferente de lo que se ha hecho hasta ahora”, comentó.

Rafa Márquez fue auxiliar de Javier Aguirre en el Mundial 2026, ahora toma el cargo de DT. (Foto: Cuartoscuro) (Daniel Augusto)

Rafa Márquez destacó la experiencia adquirida y aseguró que será fundamental para asumir su nuevo cargo.

“Lo que vivimos en el reciente Mundial fue importante. Estoy muy ilusionado con esta responsabilidad. Estoy muy agradecido con Javier porque me abrió las puertas a su cuerpo técnico para aprender del mejor entrenador que hemos tenido. Eso será primordial para dar identidad al equipo que hoy dirijo”, apuntó.

El nuevo estratega del combinado nacional también descartó que comience el proyecto nuevamente, pues considera que existe una base de jugadores y una continuidad respecto al proceso anterior.

“No voy a trabajar desde cero, hay una continuidad y una base importante. Conozco el entorno, me he cobijado de gente con experiencia que es muy capaz, que ha competido a nivel muy alto y eso me permite confiar en que haremos crecer esta selección, potenciarla y llevarla a otro nivel”, añadió Rafa Márquez, nuevo DT De la Selección Mexicana.

Rafa Márquez dirige a la Selección Mexicana en el proceso mundialista para 2030. (Foto: Cuartoscuro) (Rogelio Morales Ponce)

¿Quiénes están en el cuerpo técnico de Rafa Márquez en la Selección Mexicana?

El cuerpo técnico de Rafael Márquez en la Selección Mexicana está integrado por un grupo de especialistas españoles con experiencia internacional.

Entre ellos se encuentran los auxiliares Juan Manuel Lillo y Vidal Paloma, además del entrenador de porteros Xabier Mancisidor y el preparador físico Pol Lorente.

A este equipo se suma Andrés Guardado, histórico jugador de la Selección Mexicana y exfutbolista del Betis, quien ocupará otro de los puestos como auxiliar técnico.

“Es una gran responsabilidad. Estoy nervioso, pero contento. Ansioso de estar en la cancha. Muy tranquilo por el trabajo que se hizo con Javier, quien me dio mucha confianza. Nos esperan buenos y malos momentos, pero lo importante será levantarse para llegar al éxito, siempre apoyado en la disciplina, uno de los principales valores que he llevado en mi carrera”, concluyó Márquez.

Rafa Márquez defiende a Edson Álvarez

Durante su presentación, Rafa Márquez también mencionó la situación futbolística de Edson Álvarez, uno de los futbolistas que considera importantes para la Selección Mexicana.

El mediocampista mexicano atraviesa un momento complicado a nivel de clubes debido, entre otros factores, a las lesiones que han limitado su participación. Además, durante el mercado de fichajes surgieron versiones sobre una posible salida del West Ham, aunque finalmente permaneció en el equipo inglés.

“Yo no sé si él no quiera jugar en la segunda división (con el West Ham). He estado en contacto con él. Es un jugador muy importante para nosotros como líder y un capitán. No está pasando por un buen momento y vamos a intentar ayudarlo, hay que respaldarlo, siempre ha dado todo por su selección”, señaló.

Edson Álvarez es uno de los líderes de la Selección Mexicana. (Foto: Cuartoscuro.com).

Matías Almeyda, DT de Monterrey, confía en Rafa Márquez para dirigir la Selección Mexicana

Matías Almeyda, entrenador del Monterrey, confió en que la experiencia de Rafael Márquez lo hará triunfar en el banquillo de la Selección Mexicana:

“Es un entrenador con la experiencia de haber estado como en un Mundial, de haber jugado a un nivel muy alto, eso le va a portar muchísimo al fútbol mexicano”, afirmó Almeyda respecto a la presentación.

El exDT de Chivas de Guadalajara destacó que con la llegada de Márquez, el cuadro mexicano tiene posibilidades de éxito: “Tiene todo, ha estado en muchos lugares, cuenta con gran experiencia, es joven. Además, hay una camada muy buena de jugadores jóvenes en México, seguro él lo tiene muy claro y le deseo que haga un excelente trabajo. Confío en que lo va a hacer muy bien”.

¿Cuándo debuta Rafa Márquez como DT de la Selección Mexicana?

Rafael Márquez debuta como director técnico de la Selección Mexicana en un partido amistoso contra Colombia, programado para el próximo 26 de septiembre.

Posteriormente, el combinado nacional se enfrentará a Perú el 29 de septiembre. El calendario continuará con los duelos ante Estados Unidos, el 3 de octubre, y Chile, el 6 de octubre.

Con información de EFE