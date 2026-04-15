‘Un día antes me decían que me iba a quedar’: Almeyda se sincera sobre despido como DT de Sevilla

El entrenador Matías Almeyda reveló que desde la dirección del Sevilla de España le garantizaron su continuidad en el equipo poco antes de que terminara su proceso al frente del club andaluz.

Las declaraciones se dieron luego de que el influencer Adrián Marcelo coincidiera con la hija del técnico durante la grabación de un video, lo que derivó en una conversación con el ‘Pelado’, quien habló sobre su salida y lo que sigue en su carrera.

Cómo fue el despido de Matías Almeyda del Sevilla

A finales de marzo, Sevilla anunció la destitución del ‘Pelado’ tras nueve meses al frente del equipo. El club se encontraba en el puesto 15, a solo tres puntos de la zona de descenso.

“Sevilla FC desea agradecer el trabajo de Matías Almeyda y su equipo en estos meses y le desea la mejor de las suertes en sus próximos retos profesionales”, publicó el equipo en redes sociales.

En cuanto a su salida, Almeyda señaló que fue una situación atípica en su carrera. “Es la primera vez que me pasa algo así. Puede pasar. Yo en los clubes en los que estuve, estuve dos, tres años y lo de acá fue diferente”, expresó.

Matías Almeyda acusa promesa incumplida en Sevilla

El técnico argentino aseguró que 24 horas antes de su salida recibió garantías de continuidad. “Un día antes de que me dijeran que me tenía que ir, me decían que me iba a quedar hasta el final”, afirmó.

“Eso me duele porque digo, esa gente ya después no me puede mirar más”, agregó.

Almeyda también cuestionó la falta de claridad en este tipo de decisiones. “Yo digo que hay cosas directas. No vengas a decirme que voy a estar si después me vas a sacar. Decir ‘no sé si vas a estar’, entonces te puedo sacar. Si no, es como una doble cara”, apuntó.

¿Qué sigue para Matías Almeyda tras salir del Sevilla?

Tras su salida, el entrenador ha sido vinculado con distintos equipos, entre ellos Rayados de Monterrey, que se encuentra fuera de puestos de Liguilla tras la Jornada 14 del Clausura 2026.

Aunque no confirmó su próximo destino, el argentino reconoció que ha recibido múltiples propuestas. “Leo los mensajes todos los días, digo: ‘¿dónde es?, ¿a dónde tengo que ir?’”, comentó. “Yo me muevo cuando me siento querido”.

Almeyda fue campeón con Chivas. FOTO: OMAR MARTÍNEZ /CUARTOSCURO.COM (Omar Martínez Noyola)

Durante la conversación, el ‘Pelado’ explicó que, a diferencia de lo que le pasó, privilegia la comunicación directa con sus jugadores cuando no contará con ellos, incluso en decisiones complicadas.

“Es la verdad, y es mejor la verdad. No quiere decir que sea mi verdad, sino está en la planificación que yo te diga ‘me gustas’ o no”, señaló.

El técnico explicó que ha tenido que comunicar a futbolistas cuando no entran en sus planes, algo que, aseguró, sus dirigidos terminan valorando.

“Es lo más complicado, pero creo que es lo más sano”, dijo. “Hay gente que valora más eso después”.

Almeyda destacó que su enfoque como entrenador está en el trato humano. “En el trato humano donde yo puedo sacar lo mejor de vos. Me interesa eso”, concluyó.