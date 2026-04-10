‘Me gustan mucho tus programas’: Así conoció Matías Almeyda, exentrenador de Chivas, a Adrián Marcelo

Adrián Marcelo conoció de manera repentina a Matías Almeyda. (Foto: Cuartoscuro/Captura La Casa de los Famosos)

Un encuentro por coincidencia se dio entre Adrián Marcelo y Matías Almeyda, exdirector técnico de Chivas, cuando el influencer caminaba por las calles de Madrid. ‘El Pelado’ aseguró que le gustaba el contenido que compartía el comediante regiomontano.

Almeyda fue entrenador del Rebaño Sagrado durante aproximadamente tres años. Él estaba a cargo del banquillo cuando consiguieron su último campeonato de Liga MX, en el Clausura 2017, final en la cual venció a Tigres UANL.

Matías Almeyda fue entrenador de Chivas cuando el Rebaño Sagrado ganó su último campeonato. (Foto: Cuartoscuro) (Isaac Esquivel Monroy)

¿Cómo fue el encuentro de Adrián Marcelo con Matías Almeyda?

El exparticipante de La Casa de los Famosos México grababa un video para su canal de YouTube cuando entrevistó a dos jóvenes que se acercaron a él.

Las mujeres le comentaron que debido al trabajo de su papá ellas vivieron en Guadalajara, México, y también por el mismo motivo se mudaron a España.

En ese momento tomaron su celular y le comentaron a Adrián Marcelo que su papá deseaba conocerlo, por ello hicieron una videollamada. El comediante reaccionó sorprendido cuando se dio cuenta que se trataba del director técnico Matías Almeyda.

Adrián Marcelo no dudó en mostrarle su admiración por su paso en el futbol español y como entrenador de las Chivas de Guadalajara:

“¡Tu papá es Matías Almeyda! No lo puedo creer, mira, su papá es Matías, hermano, lo que hiciste en Sevilla, increíble, lástima, pero te extrañamos en México, vuelve, eres un pilar, un ídolo (...) Esto es un hito en la historia de mis cápsulas (...) con razón estabas en Guadalajara, si tu papá era el técnico de las Chivas“, mencionó el comediante mexicano.

La respuesta de ‘El Pelado’ fue breve, pero se declaró un fan del contenido de Adrián Marcelo: “Siempre veo todos tus programas, me gustan mucho”.

El encuentro fue compartido en la cuenta de Instagram del exhabitante de La Casa de los Famosos México 2024, donde explicó que se trataba de un adelanto de un video programado para el domingo en su canal de YouTube.

¿Cómo fue el paso de Matías Almeyda en Chivas?

Antes de Almeyda, Chivas de Guadalajara atravesaba uno de los momentos más complicados de su historia. El equipo peleaba por salir del fondo de la tabla, sin identidad clara y con una afición decepcionada por los malos resultados.

El Rebaño Sagrado parecía lejos de aquellos años de protagonismo que lo convirtieron en uno de los grandes del futbol mexicano.

Todo cambió en 2015, cuando el argentino tomó el banquillo. Desde el primer momento, Almeyda no solo trabajó en lo táctico, sino en lo emocional: reconstruyó la confianza de un plantel joven y conectó con la afición.

El “Pelado” apostó por un estilo propio y los resultados no tardaron en llegar: bajo su mando, Chivas conquistó la Liga MX Clausura 2017, además de dos Copas MX y una Supercopa MX, firmó así una de las etapas más exitosas en la historia reciente del equipo.

Pero más allá de los títulos, el verdadero legado de Almeyda fue el cambio de mentalidad. Transformó a un equipo que luchaba por sobrevivir en uno que competía contra rivales importantes como el Club América y el Atlas.

Después de su salida en 2018, el club volvió a enfrentar altibajos, lo cual terminó por dimensionar aún más lo conseguido durante su gestión.

Actualmete Almeyda no tiene equipo luego de ser destituido del Sevilla en marzo de 2026 por los malos resultados en LaLiga.