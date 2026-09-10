Día Mundial de la Prevención de Suicidio: De 8 mil en 2025 en México, el 79.9% fueron hombres: Inegi

El 10 de septiembre es el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. (Shutterstock).

En 2025 ocurrieron y se registraron 8 mil 709 suicidios en México, lo que representó una tasa de 6.7 por cada 100 mil habitantes.

Según el sexo, 20.1 por ciento correspondió a mujeres y 79.9 por ciento, a hombres. La tasa fue de 2.6 para las mujeres y de 10.9 para los hombres, reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) con motivo del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que se conmemora cada 10 de septiembre —instaurado por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio y avalado por la Organización Mundial de la Salud—.

Según grupos de edad, las personas de 15 a 29 años presentaron la tasa más alta, con 10.2 suicidios por cada 100 mil personas de ese grupo.

En 2025 las tasas más altas de suicidios por cada 100 mil habitantes se registraron en Chihuahua, con 13.8; Yucatán, con 13.7 y Aguascalientes, con 12.0, en tanto que las más bajas se presentaron en Guerrero, con 2.0; Chiapas, con 3.8, así como Veracruz y Baja California, con 4.7, respectivamente.

Entre 2015 y 2025 la tasa nacional de suicidios pasó de 5.1 a 6.7 por cada 100 mil habitantes. Entre las mujeres, pasó de 2.0 en 2015 a 2.6 en 2023, nivel que se mantuvo durante 2024 y 2025. Entre los hombres, la tasa aumentó de 8.4 en 2015 a 11.4 en 2023; finalmente se ubicó en 10.9 en 2025.

¿Cuál es el grupo de edad en el que se registraron más suicidios?

En 2025, según grupo de edad, las personas de 15 a 29 años presentaron la tasa más alta de suicidios, con 10.2 por cada 100 mil habitantes.

En ese mismo grupo de edad, las mujeres tuvieron la tasa más elevada, con 5.1 por cada 100 mil. Entre los hombres, la tasa más alta correspondió al grupo de 30 a 44 años, con 17.2 por cada 100 mil.

Entre las principales características sociodemográficas de las personas de 15 años y más que fallecieron a causa de suicidio, 65.7 por ciento realizaban alguna actividad económica; 34.2 por ciento eran mujeres y 73.7 por ciento, hombres. Respecto al nivel de escolaridad, la mayor proporción de quienes fallecieron debido a suicidio contaba con secundaria completa, 27.2 por ciento del total.

Entre las mujeres, el porcentaje más alto correspondió a quienes tenían estudios de bachillerato, con 28.1 por ciento; y entre los hombres, a quienes contaban con secundaria completa, con 28.3 por ciento.

En cuanto a la situación conyugal, más de la mitad de las personas que fallecieron por suicidio era solteras, 52.1 por ciento del total.

Las unidas representaron 36.3 por ciento, mientras que 6.1 por ciento correspondió a divorciadas, separadas o viudas. Según sexo, la condición de soltería fue la más frecuente entre las mujeres, con 57.3 por ciento; y entre los hombres, 50.8 por ciento.

En 2025 se suicidaron más personas jóvenes: Inegi

En 2025, entre la población de 15 a 29 años, el suicidio representó la tercera causa de muerte, con un total de 3 318 casos; 38.1 por ciento del total nacional.

La tasa para este grupo de edad fue de 10.2 por cada 100 mil habitantes, por encima de la nacional de 6.7. Según sexo, de los suicidios registrados en estas edades, 25.3 por ciento correspondió a mujeres y 74.7 por ciento, a hombres.

Respecto al lugar de ocurrencia, 70.3 por ciento de los suicidios de personas de 15 a 29 años ocurrió en una vivienda particular. En cuanto al método utilizado, el ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación fue el principal, al concentrar 89.5 por ciento de los casos.

Con información de Quadratín.