‘Superpeso’ pone presión sobre exportaciones mexicanas; CCE pide a Banxico bajar la tasa de interés

El peso mexicano, que se encuentra cerca de su nivel más fuerte en más de dos años, representa un “gran reto” para las empresas del país, según el titular de uno de los principales grupos empresariales.

“Exportar con un tipo por debajo de 17 pesos es tremendamente difícil y, la verdad, el ver que las exportaciones mexicanas siguen creciendo es mucho mérito para las empresas”, señaló José Medina Mora, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, o CCE.

El peso se ha apreciado casi un 3 por ciento en los últimos tres meses, uno de los mejores desempeños entre los mercados emergentes, mientras los operadores de carry trade dirigen su atención hacia México y se alejan de otros mercados favoritos como Colombia y Brasil. El carry trade —en el que los inversionistas se endeudan a bajo costo en monedas como el dólar estadounidense e invierten esos fondos en divisas con mayores rendimientos— ha mantenido una racha ganadora mientras las monedas latinoamericanas se fortalecen.

El tipo de cambio “está pegando muchísimo a la exportación, pega al turismo también”, señaló Medina Mora durante un evento en el marco de Mexico Investment Week en Nueva York. “Nos parece que debieran ya bajar las tasas”, dado que la inflación “está en un rango controlado y controlable”.

Sin embargo, el CCE, que representa a más de 20 mil organizaciones empresariales, no recomienda que las empresas concentren sus esfuerzos en seguir la evolución de la divisa.

“La recomendación que hacemos desde el CCE es que las empresas se tienen que enfocar en su core business y no en la especulación financiera”, señaló Medina Mora.

Por otra parte, el dirigente empresarial considera positivos los procesos para reducir la burocracia en materia de inversión y facilitar el despliegue de capital privado. Desde que el gobierno de Claudia Sheinbaum introdujo un nuevo marco a comienzos de mayo, se han destrabado 29 proyectos, lo que representa el avance de inversiones por miles de millones de dólares. “Entonces, la tendencia la vemos positiva”, señaló.