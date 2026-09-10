Peligroso rebote para el tipo de cambio que lo acerca a los 17 pesos por dólar

Así cotiza el peso ante el dólar en los mercados este jueves 10 de septiembre de 2026.

El peso mexicano pierde ante el dólar este jueves 10 de septiembre, a medida que las expectativas se inclinan a favor un incremento en la tasa de interés de la Fed en la reunión de la próxima semana.

El mercado también asimila los datos de inflación al productor en Estados Unidos que aumento 0.4 por ciento en agosto con respecto al mes anterior —el mayor incremento desde mayo— y 5.4 por ciento en comparación con el año anterior.

Estas cifras se publicaron antes de la difusión del índice de precios al consumo que se espera muestre una aceleración en agosto respecto al mes anterior, debido en parte al aumento de los precios de la gasolina.

¿Cuánto pierde el peso ante el dólar en los mercados HOY?

De acuerdo con datos de Bloomberg, el tipo de cambio se ubica en las 16.96 unidades, 6 centavos más con respecto al cierre del miércoles 9 de septiembre.

El banco Banamex reportó que el dólar se vende en 17.38 pesos, mientras que el precio de compra es de 16.41 unidades por cada billete verde.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.92 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 9.35 por ciento.

Por el contrario, entre las divisas que más avanzan frente al dólar se encuentra el rublo ruso con 1.42 por ciento; el ringgit de Malasia con 0.12 por ciento, y el dólar de Hong Kong con 0.02 por ciento.

En tanto, las divisas más depreciadas ante el dólar son la corona noruega con 0.80 por ciento; el rand sudafricano con 0.78 por ciento; el peso chileno con 0.75 por ciento; la corona sueca con 0.68 por ciento, y el dólar australiano con 0.64 por ciento.

Con información de Bloomberg