Wall Street abre con pérdidas; asimila datos de inflación al productor en EU: ¿Cómo opera HOY?

Los principales barómetros de Wall Street operan en números rojos, a medida que los inversionistas asimilan los datos de inflación al productor en Estados Unidos, los cuales respaldan las apuestas de que la Fed podría subir los tipos de interés.

El Dow Jones lidera las pérdidas con 0.47 por ciento, en los 52 mil 138.99 enteros, le sigue el Nasdaq con 0.43 por ciento menos, en las 26 mil 139.07 unidades, seguido por el S&P 500 que resta 0.46 por ciento, en los 7 mil 601.32 puntos.

“Predomina la cautela en los mercados ante la expectativa de que la inflación estadounidense permanezca elevada, reforzando la posibilidad de nuevas alzas por parte de la Reserva Federal. Aunque la inflación al productor se mostró relativamente en línea con lo esperado, el repunte del petróleo vuelve a convertirse en el principal foco de riesgo para los inversionistas”, destacaron analistas de Grupo Financiero Ve por Más.

Asimismo, las pérdidas son de 0.76 por ciento para el DAX en Alemania, en los 25 mil 383.45 enteros, el FTSE 100 de Londres cede 0.57 por ciento, en las 10 mil 09.42 unidades, el CAC 40 de Francia baja 0.47 por ciento, en las 8 mil 118.81 unidades, y el IBEX 35 de España con 0.05 por ciento menos, ronda en los 19 mil 685.90 puntos.

Asimismo, el mercado local abre con números rojos, ya que se observa un descenso de 0.53 por ciento para el índice principal de la Bolsa Mexicana de Valores, S&P/BMV IPC, el cual opera alrededor de las 64 mil 472.38 unidades y el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores resta 0.62 por ciento, en un nivel de mil 306.16 enteros.

En tanto, en el mercado internacional de petróleo, ambos contratos suben 4.26 por ciento para el West Texas Intermediate (WTI) que cotiza en los 100.10 dólares por barril, y el referencial Brent se coloca en los 105.55 billetes verdes por unidad, pues sube 4.26 por ciento.