Oficinas avanzan y ganan terreno entre usuarios corporativos

Estructuras de trabajo híbrido y el acceso a ubicaciones céntricas definen el posicionamiento estratégico e incremento de uso de oficinas en Ciudad de México (CDMX).

De acuerdo con la Encuesta de percepción de usuarios de oficinas 2026 de CBRE México, más del 40 por ciento asiste cinco días a la semana a las oficinas y 71 por ciento prioriza ubicaciones en el Central Business District (CBD), considerado el núcleo financiero, comercial y de negocios en la CDMX.

Pablo Yrizar, vicepresidente ejecutivo de la firma en Advisory & Transaction Services Occupier dice que “la preferencia por corredores consolidados y la importancia del acceso al transporte público muestran que la experiencia laboral no depende únicamente del interior del edificio, sino también de su integración con la movilidad urbana, los servicios y la dinámica cotidiana de los empleados”.

La encuesta también destaca que más del 30 por ciento de las organizaciones ya incorpora IA (Inteligencia Artificial) en sus decisiones de planeación, además de que en más del 20 por ciento anticipando su impacto durante los próximos doce meses, lo que refleja una adopción gradual y distintos niveles de preparación.

En este sentido, Yrizar dice que “esta evolución amplía los criterios que determinan el valor de una oficina. La incorporación de inteligencia artificial comienza a influir en la planeación y configuración del espacio, mientras que la ubicación y la conectividad se mantienen como factores centrales en las decisiones inmobiliarias”.

Son cambios que se orientan hacia espacios flexibles y eficientes, con mayor capacidad de reconfiguración, una distribución más colaborativa y menor dependencia de puestos individuales.

Es una lógica que elimina la percepción pospandemia sobre una reducción generalizada de espacios, que se refleja en resultados orientados hacia oficinas adaptables que permiten optimizar la superficie y responder a diferentes necesidades operativas.

Un factor adicional en la percepción de los usuarios es cómo la experiencia de oficina responde a una combinación de factores físicos, sociales y urbanos.

En suma, la ubicación, la presencia de colegas y liderazgo, así como la funcionalidad del espacio, influyen de manera complementaria en la disposición para asistir, ya que en consecuencia fortalecen el valor del lugar de trabajo.

Por lo anterior, el directivo destaca que la alta dirección de las empresas tiene como prioridad crear espacios atractivos que ayuden a reclutar y retener talento, al “reconocer el valor de su presencialidad en la oficina”.

La encuesta ubica la cercanía al transporte público, a opciones de estacionamiento, alimentación, espacios exteriores y tecnologías conectadas como aspectos clave que definirían de manera prioritaria la disposición de los inquilinos a considerar un pago de más renta.