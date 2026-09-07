Banxico ante posibles alzas en la tasa de la FED

Kevin Warsh ha mostrado un tono claramente sesgado hacia la restricción monetaria (hawkish) desde que asumió el cargo de presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) en mayo pasado. Por otra parte, también ha hecho comentarios, o incluso tomado decisiones, que ponen en duda si efectivamente es tan hawkish como el mercado cree. El presidente Warsh retiró la guía prospectiva del comunicado de política monetaria y las conferencias de prensa. Propone que la Junta de Gobernadores de la FED se reúna menos ocasiones al año. No emitió su opinión en el primer dot plot en el que pudo haber participado. Llama la atención que incluso considera el análisis de medidas alternativas de inflación en lugar del deflactor del gasto personal en consumo (también conocida como PCE, la medida de precios históricamente preferida por la FED). La fuerza de trabajo que convocó Warsh, conformada por académicos, empresarios, un Premio Nóbel y exbanqueros centrales, ¿propondría considerar otros indicadores inflacionarios para las decisiones de política monetaria? Más que nada, destaca cómo Kevin Warsh adopta un tono muy hawkish … y ya van dos veces que vota a favor de NO mover la tasa de interés de referencia. Como sea, y hasta ahora, las probabilidades implícitas en el mercado de futuros apuestan a que la FED aumentaría su tasa de referencia en 25 puntos base (pb) durante la próxima reunión del 16 de septiembre, así como incrementarla nuevamente, en dos ocasiones y por la misma magnitud, en diciembre y en 2027. La sensación de que Warsh se inclina hacia el control de la inflación y la restricción monetaria pesó más que las posibles dudas que prevalecen entre algunos participantes del mercado en torno a la credibilidad o consistencia de sus declaraciones. La pregunta ahora es si una o más alzas en la tasa de la FED influirían sobre las próximas decisiones de Banco de México (Banxico). Tradicionalmente, el banco central de nuestro país, enfocado estrictamente en “procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional” (entendido también como el control de la inflación), ha considerado extraoficialmente el diferencial entre las tasas de referencia de México y Estados Unidos dentro de su ecuación de política monetaria. En particular, una compresión del diferencial podría generar una salida de capitales que impacte sobre el nivel del tipo de cambio del peso frente al dólar (USDMXN), afecte el precio de los bienes importados y posteriormente al Índice Nacional de Precios del Consumidor. Destaca cómo las reuniones de la Junta de Gobierno de Banxico se celebran una semana después de las reuniones de la FED desde hace varios años. En esta ocasión es poco probable que, a pesar de que la FED suba su tasa, Banxico vaya a actuar en el mismo sentido. Más bien, es probable que la mayoría de los integrantes de la Junta de nuestro banco central decida mantener la tasa de interés de referencia en 6.50% el resto de 2026 y la mayor parte del próximo año. Incluso no se descarta que pudiera haber un movimiento de baja. ¿Y por qué ocurriría lo anterior con una inflación de 4.0% anual al cierre de 2026 que probablemente persista durante 2027? Por el nivel del tipo de cambio. El peso está muy fuerte. Independientemente de que esto responda más a una debilidad del dólar. Incluso si la FED subiera su tasa 50 pb y Banxico la bajara en 25 pb, un diferencial de 200 pb entre las tasas de ambos bancos centrales podría no preocupar en México aunque el USDMXN se deprecie por la contracción del diferencial a un mínimo histórico. Parece que, por la fortaleza del peso, Banxico podría desvincularse temporalmente de las decisiones de la FED. La clave es que esta desvinculación sería temporal. Tampoco puede separarse definitivamente. El impacto de la FED sobre Banxico es reducido, pero solo por ahora. Si aumenta el riesgo de que México pueda perder el grado de inversión y la presión sobre el tipo de cambio comienza a aumentar de forma significativa, la historia podría ser distinta.