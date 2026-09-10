Liverpool firma alianza con Primark: Abrirá tiendas de precios bajos

El acuerdo con Liverpool se da en un contexto de retos para Primark, que busca impulsar su crecimiento.

Primark llegará a México de la mano de Liverpool luego de que se anunció una alianza estratégica con el minorista de origen irlandés, de acuerdo con Bloomberg.

“Primark y Liverpool trabajarán ahora en la definición de ubicaciones, aperturas y ritmo de crecimiento, los detalles se compartirán conforme avance el proceso de planeación”, informó la empresa en un comunicado.

La alianza con la cadena de fast fashion ocurrirá bajo un modelo de franquicia. Liverpool destacó la oferta de “prendas actuales, versátiles y con una atractiva relación calidad-precio”.

De esta forma, la compañía mexicana afirmó que con dicha unión se fortalecerá y ampliará su portafolio de productos.

¿Qué sabemos de Primark, empresa que se unió a Liverpool?

Primark es una cadena de fast fashion irlandesa fundada en 1969 y que opera más de 500 tiendas en mercados globales.

La compañía se enfrenta a una feroz competencia de gigantes de la moda rápida online como Shein.

Con la alianza de Liverpool, la empresa aumentaría la oferta de ropa y accesorios con bajos precios. Además, se suma a Suburbia, que compró a Walmart de México en 2017.

Primark ofrecerá entregas a domicilio ante la caída de las ventas

Associated British Foods anunció que Primark ofrecerá servicio de entrega a domicilio en Gran Bretaña, lo que supone un giro radical para la cadena de moda económica cuyas ventas están cayendo.

Se prevé que las ventas comparables disminuyan un 3 por ciento en el último trimestre del año fiscal, lo que prolongará el descenso del trimestre anterior, según anunció la compañía este jueves.

Esto significa que Primark, una cadena minorista que en su momento parecía imparable, probablemente cerrará el año con una caída del 2.6 por ciento en las ventas comparables, antes de la decisión de AB Foods de separar sus divisiones de ropa y alimentación.

Las acciones de AB Foods cayeron hasta un 12 por ciento en Londres este jueves, su mayor descenso intradía desde enero. La cotización acumulaba una caída del 5 por ciento en lo que va del año hasta el cierre del miércoles.

El conglomerado británico, que también cuenta con divisiones de azúcar, agricultura e ingredientes, anunció en abril la separación de Primark tras más de tres décadas para atraer a accionistas descontentos con sus intereses diversificados.

Anteriormente, los inversores creían que la multimillonaria familia Weston, que controla la empresa, jamás consideraría una escisión, la cual debería completarse a finales de 2027.

*Con información de Bloomberg