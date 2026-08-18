Liverpool hace de todo para reponerse de ventas bajas: Suma barberías y salones de uñas

Los servicios financieros de Liverpool crecieron casi un 10 por ciento en el segundo trimestre, superando con creces el crecimiento general de la compañía. (Cuartoscuro).

La mayor cadena de grandes almacenes en nuestro país, Liverpool, está contrarrestando la lentitud del gasto de los consumidores mediante la expansión de sus negocios de productos financieros e inmobiliarios, junto con nuevos servicios para los clientes, como manicuras y cortes de pelo.

El débil crecimiento económico y la escasa creación de empleo han mermado las ventas de El Puerto de Liverpool, que opera 125 grandes almacenes y 30 centros comerciales en todo México. Como consecuencia, la empresa, con sede en la Ciudad de México, está reduciendo las contrataciones corporativas y dejando vacantes sin cubrir.

“Nos estamos preparando para seguir operando en el entorno actual durante el resto del año”, declaró el director financiero, Gonzalo Gallegos, en una entrevista.

Algunas de las mayores cadenas minoristas de México están reduciendo sus expectativas debido a la incertidumbre comercial, el gasto irregular de los consumidores y la débil inversión, factores que afectan el crecimiento económico.

¿Qué otras tiendas han tenido ‘bajón’ en ventas en 2026?

Walmart de México, el mayor empleador privado del país, reportó un gasto de los consumidores menor al esperado el trimestre pasado, mientras que Alsea, operadora de Starbucks, recortó sus previsiones para todo el año debido a la menor demanda.

El Palacio de Hierro, una cadena de grandes almacenes rival, ha señalado a un consumidor más selectivo.

Las 196 tiendas Suburbia de Liverpool, especializadas en ropa asequible, se vieron particularmente afectadas el trimestre pasado debido a que la Copa Mundial redujo el flujo de clientes y el interés por la ropa, mientras que los grandes almacenes homónimos de la compañía superaron ligeramente al resto del sector.

Liverpool también posee casi la mitad de Nordstrom Inc., la cadena de grandes almacenes estadounidense.

Las acciones del Liverpool registraron pocos cambios en la sesión bursátil del martes en Ciudad de México. La acción subió un 2-2 por cientoen lo que va del año hasta el cierre del lunes, mientras que el índice bursátil de referencia de México se mantuvo sin cambios durante el mismo período.

Si bien la competencia se ha intensificado con minoristas en línea como Amazon.com Inc. y MercadoLibre Inc.

¿Cuál es la nueva estrategia de Liverpool para sumar consumidores?

Liverpool apuesta a que puede atraer compradores agregando salones de manicura y barberías a sus tiendas, que ya cuentan con restaurantes y centros de belleza.

“Las tiendas no son solo lugares donde se compra y se vende mercancía; las hemos transformado en centros de experiencia y distribución”, afirmó. Añadió que la mayoría de la ropa y los accesorios para los pedidos en línea del Liverpool se envían desde las tiendas en lugar de desde un almacén central, lo que permite una entrega más rápida.

La empresa está ampliando sus servicios financieros, que tradicionalmente se han centrado en el crédito para artículos comprados en sus tiendas. Gallegos afirmó que existe la oportunidad de ofrecer productos como préstamos personales y seguros.

Este mes, Liverpool se asoció con el grupo financiero mexicano Actinver para ofrecer una cuenta de inversión y ahorro.

Los clientes que mantengan un saldo de 20 mil pesos pueden obtener intereses y reembolsos por sus compras en Liverpool. Además, las cuentas ofrecen acceso a productos de inversión, tarjetas de débito y transferencias bancarias de Actinver.

Según Alejandro Fuchs, analista de Itaú BBA, el sector de los servicios financieros es un punto fuerte con potencial de crecimiento para el Liverpool.

«El Liverpool es bueno concediendo crédito; entienden de crédito», afirmó en una entrevista, añadiendo que los planes de pago sin intereses de la compañía pueden ayudar a impulsar las ventas.

Una parte considerable de la población mexicana permanece al margen del sistema bancario tradicional.

Mercado Libre ofrece ahora una billetera digital y transferencias internacionales de dinero en México, mientras que Fomento Económico Mexicano, operador de una extensa red de tiendas de conveniencia Oxxo, cuenta con una empresa de tecnología financiera llamada Spin.

Liverpool apuesta por servicios financieros para impulsarse en 2026

Los servicios financieros de Liverpool crecieron casi un 10 por ciento en el segundo trimestre, superando con creces el crecimiento general de la compañía.

El Palacio de Hierro también ha aprovechado el creciente mercado de préstamos al consumo en México, con un aumento del 13 por ciento en los ingresos por crédito durante el mismo período.

El índice de morosidad del Liverpool aumentó al 4.7 por ciento en el segundo trimestre. Gallegos afirmó que la dirección se siente cómoda con ese nivel de riesgo. La empresa se centra en mejorar la rentabilidad y ofrecer nuevos productos a sus clientes actuales, en lugar de captar nuevos.

Los servicios financieros representan aproximadamente el 10 por ciento de los ingresos del Liverpool, que ascendieron a 57 mil millones de pesos el trimestre pasado, mientras que las ventas minoristas generan el 88 por ciento.

El negocio inmobiliario de la compañía es pequeño, generando alrededor del 2 por ciento de las ventas, pero es un área que Liverpool tiene en la mira para expandirse.

La compañía cuenta con más de 1 mil 400 inquilinos en sus centros comerciales. Recientemente, asumió el control total del centro comercial Galerías Metepec, ubicado en las afueras de Toluca, la capital del estado, adquiriendo las participaciones en el desarrollo que aún no poseía.

Gallegos afirmó que esta medida debería incrementar los ingresos en el futuro. Considera que las acciones del Liverpool están infravaloradas y señaló que la compañía está estudiando formas de impulsarlas.

Ha analizado opciones como la creación de un fondo de inversión inmobiliaria, conocido localmente como Fibra, o la separación de algunos activos, pero añadió que no se prevén decisiones a corto plazo sobre estas posibles medidas.

Fuchs, de Itaú, afirmó que, si bien el débil gasto de los consumidores está afectando las ventas de Liverpool, los inversores están más centrados en la asignación de capital que en los resultados financieros.

La empresa necesita demostrar que puede devolver más efectivo a los accionistas y realizar adquisiciones más estratégicas, añadió.

Fuchs señaló las recientes medidas de Femsa como un posible modelo a seguir: la empresa vendió negocios no estratégicos , aumentó la recompra de acciones y se centró aún más en su cadena Oxxo.