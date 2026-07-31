Amazon ‘del Bienestar’: Plataforma repartirá a clientes reembolso de aranceles de Trump

Amazon se comprometió a reembolzarle a algunos clientes los aranceles que le devolvió Trump.

Amazon.com Inc. afirma haber recibido alrededor de 600 millones de dólares en reembolsos de aranceles durante el segundo trimestre y se ha comprometido a emitir reembolsos automáticos a los consumidores en un “conjunto limitado de circunstancias”.

El director financiero, Brian Olsavsky, hizo esta revelación durante una teleconferencia con analistas para analizar los resultados trimestrales de la compañía.

Explicó que el total de reembolsos de Amazon fue menor de lo que hubiera sido de otro modo, debido a que la empresa acumuló inventario anticipándose a los aranceles. También indicó que Amazon no figura como importador oficial de la mayoría de los artículos vendidos en su tienda.

“En los casos en que observamos un aumento de los costos debido a los aranceles, en gran medida absorbimos esos costos en lugar de trasladarlos a los clientes”, dijo Olsavsky.

¿Qué clientes de Amazon recibirán reembolso?

“Hemos identificado un conjunto limitado de circunstancias en las que podemos rastrear que trasladamos cargos de importación específicos a los clientes, y cuando recibamos esos reembolsos, nos pondremos en contacto de forma proactiva con los clientes afectados y les emitiremos reembolsos automáticamente”, dijo el director financiero de Amazon.

El gobierno estadounidense ha comenzado a emitir reembolsos por valor de miles de millones de dólares cobrados a los importadores después de que la Corte Suprema dictaminara que el presidente Donald Trump carecía de autoridad para imponer algunos de los aranceles.

¿Qué tiendas recibirán un reembolso de los aranceles de Trump?

Walmart Inc. ha declarado que priorizará el uso de los reembolsos arancelarios para invertir en precios.

Costco Wholesale Corp. anunció previamente que comenzó a presentar sus solicitudes de reembolso y que planea devolver los fondos a los clientes de alguna forma. La compañía indicó que la cantidad y el plazo de los reembolsos dependerán de diversos factores.