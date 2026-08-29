Vendían café con garbanzo: Así nació Café Legal para combatir los productos adulterados

Más de 60 años después de su lanzamiento, Café Legal sigue presente en el mercado con variedad de productos que incluye café tostado y molido, en grano, soluble, descafeinado y de olla. [Fotografía. Shutterstock, Sabormex]

Nada como disfrutar una mañana de sábado con una buena taza de café caliente acompañada de un buen relato. Así que ve hirviendo el agua en la olla, porque te contaremos el origen del nombre de una de las marcas cafetaleras más reconocidas de México: Café Legal, que decidió competir contra la práctica de mezclar el café con otros granos.

La historia se remonta a la familia Martínez Gama, dedicada originalmente a comercializar café en grano, que descubrió que algunos de sus clientes alteraban el producto para obtener mayores ganancias.

Ante esta situación, la familia decidió dar un paso más allá de la venta de granos y lanzó su propia marca de café. Con los años, el negocio se convirtió en uno de los conglomerados más grandes de México y amplió su presencia en la industria de alimentos con productos como frijoles, chiles, aderezos y otras variedades de café.

¿Cuál es el origen de la marca Café Legal?

La historia de Café Legal comenzó con la familia Martínez Gama, dedicada a la comercialización de café en grano en Veracruz. A principios de los años sesenta, los empresarios descubrieron que algunos de sus clientes tostaban el producto que les compraban y lo mezclaban con maíz y garbanzo para aumentar el volumen y obtener mayores ganancias.

Esta práctica llevó a la familia a tomar una decisión: dejar de vender el grano a esos clientes y comenzar a ofrecer directamente su propio producto.

Así, en agosto de 1964, nació Cafés de Veracruz, una empresa dedicada al tostado y la comercialización de café que ese mismo año lanzó su primera marca: Café Legal.

El nombre buscaba diferenciarlo de esas mezclas adulteradas. La idea era comunicar al consumidor que se trataba de un café legítimo y sin adulteraciones. La palabra “Legal” se convirtió en la principal carta de presentación de la marca.

Posteriormente, el origen veracruzano también quedó reflejado en la imagen de la marca. Café Legal adoptó como uno de sus personajes más reconocibles a “El Jarocho”, un grano de café vestido con sombrero, pañuelo y elementos de la vestimenta tradicional del estado.

Más de 60 años después de su lanzamiento, Café Legal sigue presente en el mercado como parte de Sabormex, con una variedad de productos que incluye café tostado y molido, en grano, soluble, descafeinado y de olla.

Café Legal se originó gracias a una familia originaria de Veracruz que se dedicaba a la venta del grano del café. [Fotografía. Cuartoscuro]

¿Cómo se convirtió Café Legal en el origen de Sabormex?

Cafés de Veracruz no permaneció exclusivamente en el negocio que le dio origen. Con los años, comenzó una diversificación que llevó a la compañía hacia diferentes categorías de alimentos.

Uno de los momentos más importantes llegó en 1982, cuando La Sierra incursionó en el mercado de los frijoles procesados y se convirtió en la primera marca en hacerlo en México.

La transformación del negocio llevó a que Cafés de Veracruz cambiara su nombre a Sabormex en 1997. La nueva empresa creció mediante la incorporación de marcas que incluso tenían una historia anterior a la de Café Legal.

El ejemplo más claro es Clemente Jacques, una marca cuyos orígenes se remontan a 1887. Desde entonces, se ha dedicado a la comercialización de productos como chiles jalapeños enlatados, frutas en almíbar, aceitunas, verduras y otros alimentos en conserva.

Durante más de 30 años, la marca perteneció a la empresa estadounidense United Fruit Company, hasta que fue adquirida por Sabormex en 2002.

De igual forma, Sabormex adquirió otras marcas de café, como Café Oro, fundada en 1970 y relanzada en 2006; Café Garat, creada en 1991 e incorporada en 2009; y Café Mexicano, cuya historia comenzó en la década de 1970 y que fue adquirida en 2013. Como parte de su estrategia para competir en el segmento de cafés extrafinos, la compañía también compró Café Internacional.

Entre las otras marcas que forman parte de la familia de Sabormex se encuentran Mi Reina, Briannas, Loma Linda y Enerplex.

Sabormex adquirió otras más marcas de café para competir en diferentes sectores. [Fotografía. Cuartoscuro]

¿Qué relación tienen Sabormex y La Costeña?

La historia de Sabormex dio un nuevo giro en 2000, cuando Grupo CLC, una empresa vinculada con La Costeña, inició la adquisición de acciones de la compañía. La operación fue revisada por la entonces Comisión Federal de Competencia, debido a que ambas empresas participaban en algunos de los mismos mercados.

Uno de los principales puntos de atención fueron los frijoles procesados. Sabormex tenía entre sus marcas a La Sierra, mientras que el otro grupo comercializaba La Costeña, por lo que la autoridad analizó las consecuencias de reunir a dos importantes competidores.

La operación enfrentó inicialmente algunas condiciones, pero Grupo CLC solicitó que el caso fuera reconsiderado. Entre sus argumentos señaló que Sabormex atravesaba dificultades financieras y que la adquisición ayudaría a evitar la desaparición de la compañía.

Finalmente, en abril de 2001, la autoridad autorizó la concentración sin condiciones. Sabormex mantuvo su identidad y sus propias marcas, pero quedó integrada al grupo empresarial relacionado con La Costeña.

Con el tiempo, Sabormex continuó con su expansión y fortaleció su portafolio. En el negocio del café llegó a competir con compañías internacionales como Nestlé; un estudio de Euromonitor incluso señaló años después que la empresa mexicana aumentaba su participación frente a la multinacional en este mercado.

Más de 60 años después, aquella decisión de crear Café Legal para ofrecer un café sin mezclas de maíz y garbanzo terminó por construir la historia empresarial de una de las compañías de alimentos más importantes de México.