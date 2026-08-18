¿Qué es mejor, tomar leche de vaca o de almendras? Eso dicen los expertos

Entre los principales aspectos que distinguen a la leche de vaca y las vegetales están su aporte de proteínas, calcio, vitaminas y grasas. [Fotografía. ChatGPT]

¿Con cuál acompaño mis Corn Flakes? La variedad de bebidas vegetales disponibles en supermercados permite sustituir la leche de vaca en el café, cereales, licuados y otras preparaciones. Entre las más populares se encuentra la leche de almendras, pero elegir una alternativa vegetal no significa necesariamente consumir un producto más saludable.

Las diferencias entre la leche de vaca y las vegetales aparecen principalmente en nutrientes como proteínas y calcio. Mientras que la de vaca tiene ventajas en ambos rubros, la bebida de almendras puede resultar una alternativa para determinados consumidores.

Especialistas en bienestar del Hospital Houston Methodist explicaron que la mejor elección de leche depende de la dieta de cada persona, sus objetivos nutricionales y el uso que le dará.

¿Qué es más saludable, la leche de vaca o de almendras?

La leche de vaca y la de almendras tienen perfiles nutricionales diferentes, por lo que una no necesariamente es más saludable que la otra. Entre los principales aspectos que las distinguen están su aporte de proteínas, calcio, vitaminas y grasas.

Amanda Beaver, dietista especializada en bienestar del Hospital Houston Methodist, advierte que las bebidas de almendras y avena aportan cantidades muy pequeñas de este nutriente, a diferencia de la leche de vaca, que ofrece un mayor contenido y proteínas de mejor calidad.

En el caso del calcio, la cantidad presente en las bebidas de almendras puede variar entre productos. La especialista explica que algunas están fortificadas con este mineral, mientras que otras, incluidas ciertas opciones orgánicas, pueden no contener calcio añadido.

La especialista explica que, a partir de estudios realizados con leche de vaca, se conoce que el organismo absorbe alrededor del 30 por ciento del calcio que contiene. En contraste, todavía existe menos información sobre cuánto calcio añadido a las bebidas vegetales absorbe el cuerpo.

Antes de elegir entre leche de vaca o una alternativa vegetal, es importante considerar el aporte nutricional de cada opción con base en las necesidades de la dieta.

“Una de las cosas más importantes que hay que saber sobre las bebidas vegetales es que las vitaminas y los minerales fortificados se precipitan y se depositan en el fondo del envase. Hay que volver a disolverlos antes de servirlos”, explica Beaver.

Leche de almendras o de origen vegetal; se recomienda tomarla en personas que tienen intolerancia a la lactosa y en dietas veganas. [Fotografía. Shutterstock]

¿Cuáles son las diferencias nutricionales entre leche de vaca y de almendras?

La investigadora de la UNAM María del Carmen Iñarritu Pérez explica que las bebidas vegetales presentan, en general, menores cantidades de proteínas, calcio, vitamina B12 y vitamina D que la leche de vaca, por lo que recomienda que estos productos estén fortificados.

En cuanto a las grasas, existen diferencias relevantes. De acuerdo con la especialista, la leche de vaca contiene ácidos grasos saturados y colesterol, mientras que las bebidas vegetales aportan principalmente ácidos grasos poliinsaturados y no contienen colesterol, con excepciones como la bebida de coco, que sí presenta un mayor contenido de grasas saturadas.

De igual forma, hay variaciones en el contenido de azúcares. Iñarritu Pérez recomienda revisar la etiqueta nutricional y considera alto un contenido superior a 10 gramos de azúcares añadidos por ración.

Aunque popularmente se utiliza el término “leche de almendras”, la NOM-243-SSA1-2010 establece una definición específica para la leche: “la secreción natural de las glándulas mamarias de las vacas sanas o de cualquier otra especie animal, excluido el calostro”, explicó la especialista en la revista de la UNAM.

La norma mexicana también establece especificaciones sanitarias y nutrimentales para la leche, fórmulas lácteas, productos lácteos combinados y derivados, mientras que las bebidas elaboradas con almendra, avena, arroz o soya no se incluyen dentro de esta clasificación.

¿La leche de almendras puede sustituir a la leche de vaca?

Que ambas bebidas puedan utilizarse de manera similar no significa que tengan el mismo aporte nutricional. La especialista de la UNAM considera que las alternativas vegetales deberían verse como alimentos complementarios y no como sustitutos directos de la leche, debido a las diferencias en su composición.

Dicha diferencia es especialmente importante en la infancia, ya que la leche de origen animal aporta proteínas, calcio, vitaminas y minerales clave para el crecimiento. Por ello, las bebidas vegetales no deben usarse como un reemplazo directo, especialmente en niños pequeños.

Las alternativas vegetales pueden ser una opción útil para ciertos consumidores, como personas veganas o quienes presentan intolerancia a la lactosa, alergia a la proteína de la leche de vaca o dislipidemias.

Sustituir la leche de vaca por bebida de almendras u otras de origen vegetal requiere considerar las necesidades nutricionales y revisar la etiqueta. Aunque puede formar parte de una dieta variada, sus componentes impiden considerarlas equivalentes nutricionalmente.