Regreso a clases: Compras de última hora en útiles y uniformes elevan hasta 50% el presupuesto familiar

Las compras de pánico elevan los precios de los útiles escolares de cara al inicio del ciclo escolar.

El regreso a clases puede convertirse en un golpe mayor al bolsillo de las familias mexicanas cuando las compras de útiles escolares y uniformes se dejan para el último momento, pues la falta de planeación reduce la posibilidad de comparar precios, aprovechar promociones y reutilizar artículos del ciclo escolar anterior, lo que permite economizar hasta un 50 por ciento del gasto total.

Uno de los hábitos de los mexicanos que no permiten ahorrar en dicha temporada es dejarlo todo para el final, lo que implica compras de pánico y sin organización previa.

De acuerdo con DiDi Shop, la mayor concentración de pedidos de útiles escolares ocurre entre las 14 y 18 horas de los domingos, evidenciando cómo las familias mexicanas recurren al delivery para evitar olvidar insumos antes de salir de casa e iniciar la semana académica.

La evidencia también demuestra que la conveniencia digital se consolidó como el aliado para resolver compras de último minuto.

Como muestra, durante el regreso a clases del año pasado, comprendido entre el 1 de agosto y el 15 de septiembre, la plataforma registró un incremento del 70 por ciento en pedidos de papelería y oficina en comparación con las semanas previas, según reveló a El Financiero la empresa.

“Uno de los principales errores es la compra de último momento, es decir, cuando lo dejamos al inicio del ciclo escolar, ya no comparamos precios ni nos permite revisar promociones. Por lo que la sugerencia es tener una planeación anticipada”, señaló Arturo Ramírez Guzmán, integrante de la Comisión de Fiscal Regional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP).

De hecho, realizar un presupuesto con antelación permite a los padres de familia verificar costos en las plataformas de comercio electrónico, así como en los establecimientos físicos.

“La recomendación práctica sería usar el internet o los medios electrónicos para comparar costos en una primera instancia y luego poder tomar la decisión por ese canal o acudir a una tienda física si necesitamos probar o analizar la calidad del producto, como en el caso de zapatos escolares o cuando existen estos descuentos por temporada”, agregó Ramírez Guzmán.

(El Financiero)

Regreso a clases: ¿Cuáles son los artículos más demandados?

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), las categorías más demandadas son útiles escolares como cuadernos, lápices, mochilas y estuches; seguido de uniformes y calzado; computadoras, laptops y tabletas; impresoras y consumibles; además de libros de texto y material didáctico.

La lista escolar no acaba ahí, porque el almuerzo también forma parte importante del desembolso camino a las aulas. Las compras de alimentos en DiDi Shop que lideraron la demanda en el ciclo 2025 fueron jugos y bebidas con más de 290 mil pedidos, lácteos y huevo con 200 mil encargos, y productos de panadería con 190 mil solicitudes.

Además de la planeación anticipada, Go Trendier, plataforma de compra y venta de segunda mano en Latinoamérica, destacó que para lograr ahorrar hasta la mitad del presupuesto en útiles escolares, una solución es revisar los materiales del ciclo anterior como libretas parcialmente usadas, lápices, juegos geométricos, mochilas en buen estado o colores funcionales, toda vez que el gasto solo en artículos escolares ronda entre los mil 600 y 2 mil 600 pesos por estudiante.

No solo eso, la empresa fundada en 2016 reveló que adquirir uniformes y prendas de segundo uso, principalmente en niveles de secundaria, preparatoria y universidad, puede ajustar el gasto promedio por hogar de mil 900 pesos a solo 600 pesos. Mientras tanto, utilizar tecnología reacondicionada con garantía permite ahorrar hasta 50 por ciento sin sacrificar funcionalidad, siempre y cuando se compre en tiendas especializadas y plataformas en línea que ofrecen opciones certificadas.

Go Trendier también recomendó explorar actividades extracurriculares gratuitas como cursos de música, robótica o deportes en casas de cultura, bibliotecas públicas, alcaldías o programas de gobierno, lo que evita un gasto que oscila entre los mil 200 y los 5 mil 500 pesos mensuales.

El especialista del IMCP recordó a los padres de familia que pueden aprovechar que las colegiaturas y el transporte escolar son deducibles de impuestos , particularmente en instituciones privadas. “Puede deducirse el transporte escolar, pero con la condicionante de que la escuela lo exija como obligatorio y venga desglosado por separado en la factura correspondiente”, matizó el especialista.

Para hacer válidas las deducciones de impuestos, es necesario pagar con medios electrónicos como transferencias, tarjetas de crédito o débito o cheque nominativo; solicitar el comprobante fiscal correspondiente con el nombre del alumno, CURP y grado educativo; así como verificar que la escuela cuente con el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE).

De acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la cantidad pagada que se puede disminuir de colegiaturas por cada alumno no debe exceder los límites anuales de deducción fijados para cada nivel.