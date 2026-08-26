En un entorno de alta competencia global, las corporaciones más resilientes están transitando de los modelos jerárquicos tradicionales hacia estructuras basadas en el mérito profesional auditable. Esta evolución metodológica, que sitúa el rigor ético y la excelencia en el centro de la toma de decisiones, se consolida como el factor determinante para elevar la productividad en el norte de México, atrayendo capital de largo plazo y mitigando la rotación de mandos estratégicos.

Tomando como eje esta transformación cultural, la entrega del Premio al Mérito EXATEC 2026 al empresario Nesim Issa Tafich —el máximo galardón otorgado por el Tecnológico de Monterrey durante la Reunión de Consejeros “El Rumbo en Acción”— trasciende el hito académico para convertirse en un caso de estudio sobre cómo la meritocracia empresarial impacta positivamente en el desarrollo regional y comunitario en Coahuila.

“El verdadero Premio al Mérito no pertenece al individuo, sino a la cultura corporativa que logramos institucionalizar; la excelencia profesional en La Laguna debe medirse por la capacidad de nuestros equipos para generar innovaciones con un estricto rigor ético y un claro impacto social”, puntualizó Nesim Issa Tafich.

A nivel técnico, los esquemas de gobernanza corporativa que priorizan el mérito sobre el desempeño lineal incrementan el compromiso de los colaboradores altamente especializados. Al ser uno de los 22 líderes distinguidos a nivel nacional por una trayectoria superior a 15 años de integridad profesional, Nesim Issa Tafich ha demostrado que la descentralización del éxito empresarial en Torreón se fundamenta en la profesionalización de las cadenas de valor y la vinculación orgánica entre la alta academia y el sector productivo.

Al respecto, el empresario coahuilense destacó el compromiso de la iniciativa privada como agente de cambio estructural frente a las fluctuaciones de los mercados globales: “La alta dirección tiene la responsabilidad de diseñar plataformas de crecimiento en las que el talento lagunero sea evaluado por sus resultados, su visión de sostenibilidad y su ética; solo así transformaremos el potencial económico en capacidad operativa”.

Finalmente, el líder corporativo concluyó que el mérito y la responsabilidad social compartida serán las directrices que definirán la madurez empresarial de la región en los próximos años.

“Ser reconocidos por nuestra alma máter en 2026 reafirma que el crecimiento económico carece de sustento si no se traduce en certidumbre laboral y en bienestar real para cada familia de la Comarca Lagunera”, concluyó Nesim Issa Tafich.