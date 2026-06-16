PORT-LAREDO GLOBAL TRADE SUMMIT ’26: El Nuevo Foro de Inteligencia Estratégica para el Comercio Internacional México–Estados Unidos

En una etapa marcada por la revisión del T-MEC, la transformación de las cadenas globales de suministro, el fortalecimiento de los esquemas de cumplimiento regulatorio y la creciente complejidad de las operaciones transfronterizas, el PORT-LAREDO GLOBAL TRADE SUMMIT ’26 se posiciona como uno de los encuentros más relevantes para los profesionales del comercio internacional de Norteamérica.

Durante los días 13 y 14 de julio, la ciudad de Laredo, Texas —el principal puerto terrestre de los Estados Unidos en valor de comercio internacional— reunirá a autoridades gubernamentales, especialistas en aduanas, operadores logísticos, agentes aduanales, abogados, inversionistas y líderes empresariales para analizar los desafíos y oportunidades que definirán el futuro del intercambio comercial entre México y Estados Unidos. Se ha calificado como el más importante Summit que reunirá a los principales puertos aduaneros de Texas, Brownsville, Pharr, Eagle Pass y El Paso.

Más que una conferencia, el Summit ha sido concebido como un foro de inteligencia estratégica donde convergerán quienes diseñan, interpretan y aplican las nuevas reglas que hoy impactan las cadenas de suministro internacionales, permitiendo a empresas y profesionales anticipar riesgos, identificar oportunidades y fortalecer sus programas de cumplimiento y competitividad.

Durante dos días, autoridades gubernamentales, especialistas en comercio internacional, operadores logísticos, agentes aduanales, inversionistas, consultores y representantes de la iniciativa privada analizarán algunos de los temas que hoy generan mayor preocupación y expectativa dentro de la comunidad empresarial.

Uno de los aspectos más relevantes del Summit será la participación de representantes de los principales puertos fronterizos de Texas, incluyendo autoridades y operadores de El Paso, Eagle Pass, Pharr, Brownsville y Port-Laredo, quienes compartirán sus perspectivas sobre infraestructura, competitividad, conectividad multimodal y el futuro de los corredores comerciales que conectan a México con Estados Unidos.

Asimismo, se contempla la participación de funcionarios y especialistas vinculados con U.S. Customs and Border Protection (CBP), así como expertos en cumplimiento normativo y seguridad de la cadena logística, quienes abordarán los cambios regulatorios que están transformando la operación aduanera en territorio estadounidense.

CAMBIOS EN U.S. CUSTOMS IMPACTARAN PROCESO

Uno de los temas que mayor interés ha despertado entre importadores y exportadores es el conjunto de nuevas reglas que marcan la tendencia de las autoridades norteamericanas hacia una fiscalización más profunda de las cadenas de suministro. Conceptos relacionados con trazabilidad, origen de mercancías, beneficiario final, debida diligencia, validación documental y cumplimiento integral están adquiriendo una relevancia cada vez mayor para las empresas que participan en operaciones transfronterizas.

Paralelamente, en México también se observan importantes cambios en materia regulatoria. Temas como la Manifestación de Valor, la Materialidad de las Operaciones, la Razón de Negocios, la documentación soporte de operaciones internacionales y la correcta integración de expedientes aduaneros han pasado a ocupar un lugar prioritario dentro de las estrategias de cumplimiento de las organizaciones.

Por ello, el Summit incluirá espacios de análisis dedicados a revisar desde una perspectiva jurídica, fiscal y operativa los contratos internacionales, los Incoterms y las obligaciones documentales que hoy forman parte de las revisiones efectuadas por las autoridades mexicanas y estadounidenses.

La correcta selección y aplicación de los Incoterms, por ejemplo, ha dejado de ser únicamente una cuestión logística para convertirse en un elemento de relevancia fiscal y aduanera que puede tener implicaciones directas en la determinación del valor en aduana, responsabilidades contractuales, costos de transporte y cumplimiento regulatorio.

De igual forma, especialistas en derecho corporativo, comercio exterior y compliance analizarán cómo estructurar adecuadamente contratos internacionales, expedientes documentales y mecanismos de control interno que permitan responder satisfactoriamente a auditorías, verificaciones y revisiones por parte de las autoridades.

El Summit también abordará los desafíos asociados con la gestión de riesgos, la continuidad operativa y los programas de Risk & Compliance que cada vez son más demandados por clientes, inversionistas, instituciones financieras y autoridades regulatorias.

TESLA DIVISIÓN TRANSPORTES -SEMI- Uno los patrocinadores e Port-Laredo Summit

Para muchas empresas, la diferencia entre aprovechar las oportunidades derivadas del nearshoring o enfrentar contingencias regulatorias dependerá precisamente de su capacidad para anticipar cambios normativos y adoptar esquemas de cumplimiento más robustos.

Más allá de las conferencias y paneles, el PORT-LAREDO GLOBAL TRADE SUMMIT ’26 busca convertirse en una plataforma permanente de colaboración entre los distintos actores que participan en el comercio internacional de Norteamérica.

Para más info: r.delgadod@americastradealliance.com

Website -Mexico- http:// www.Cencomexusa.com