El gasto en útiles escolares se consolida como un termómetro del consumo mexicano en 2026

Con el regreso a clases 2026, el periodo previo al inicio del ciclo escolar vuelve a convertirse en uno de los momentos de mayor actividad para el consumo de los hogares en México. Además del dinamismo comercial que genera esta temporada, el gasto en útiles escolares se ha consolidado como un indicador clave para medir el consumo de los hogares, la presión inflacionaria y la capacidad de ajuste del presupuesto familiar. La evolución de precios en artículos como cuadernos, mochilas, papel, instrumentos de escritura y accesorios escolares refleja cambios en los hábitos de compra y en la forma en que las familias priorizan sus gastos durante este periodo.

En este contexto, el seguimiento de la categoría de útiles escolares se ha convertido en una referencia útil para evaluar la evolución del gasto familiar durante la temporada. Debido a que la compra de materiales escolares es una necesidad para millones de estudiantes en educación básica, media superior y superior, el análisis de esta canasta permite observar cómo los hogares enfrentan el aumento de precios, ajustan el volumen de sus compras, sustituyen marcas o posponen adquisiciones complementarias.

Qué mide realmente la canasta de útiles escolares

La canasta escolar no representa únicamente el costo de una lista de materiales; funciona como un indicador compuesto que incorpora el comportamiento de múltiples cadenas productivas y de suministro.

Entre los factores que inciden en su evolución destacan el precio internacional de la pulpa y el papel, costos logísticos, transporte, combustibles, importaciones de insumos, materiales plásticos, tintas, metales utilizados en instrumentos de escritura y componentes electrónicos presentes en calculadoras, impresoras o accesorios tecnológicos.

Además, durante 2026 la demanda simultánea de millones de consumidores en un periodo relativamente corto convierte a la categoría de útiles escolares en un buen reflejo de presiones tanto de oferta como de demanda.

En términos de consumo, la canasta escolar permite observar tres variables relevantes: el gasto básico obligatorio, el gasto de reposición y el gasto de actualización. El primero corresponde a materiales indispensables; el segundo, a reemplazo de artículos reutilizables como mochilas, loncheras o carpetas; y el tercero, a productos vinculados con nuevas necesidades académicas o tecnológicas.

Cortesía cliente.

Presión inflacionaria y ajuste del presupuesto familiar

Durante 2026, uno de los elementos centrales para interpretar el comportamiento de la temporada es la persistencia de presiones en bienes de consumo cotidiano. Aunque la inflación general puede mostrar periodos de moderación, los hogares suelen percibir con mayor intensidad los aumentos en categorías de alta frecuencia o gasto estacional.

En el caso de útiles escolares, el efecto acumulado de incrementos en papel, productos derivados de celulosa, plásticos y logística puede traducirse en variaciones relevantes del gasto total por estudiante. La evolución de los precios en la lista de útiles escolares también permite identificar qué componentes de la canasta escolar ejercen mayor presión sobre el presupuesto de las familias.

Para muchas familias, el ajuste presupuestario no necesariamente implica dejar de comprar útiles, sino redistribuir el gasto. Esto se refleja en compras escalonadas, búsqueda de promociones, mayor reutilización de materiales de ciclos anteriores y preferencia por paquetes o presentaciones con mejor relación costo-beneficio.

Categorías que más pesan en el ticket promedio

Dentro de la canasta escolar, no todos los productos tienen el mismo impacto sobre el gasto total. Las categorías con mayor peso suelen ser:

Mochilas y accesorios escolares

Cuadernos y libretas

Papel y productos de impresión

Instrumentos de escritura

Material para dibujo, arte y diseño

Organizadores, carpetas y archivadores

Calculadoras y accesorios tecnológicos

La relevancia de estas categorías radica en que combinan componentes nacionales e importados, por lo que son sensibles tanto a costos internos como a variaciones cambiarias y logísticas.

Cortesía cliente.

Cómo se compara el gasto 2026 con temporadas anteriores

El comportamiento observado para 2026 muestra una tendencia consistente con los años posteriores a la recuperación del consumo presencial: mayor gasto nominal, pero con un consumidor más selectivo.

En comparación con temporadas previas, el ticket promedio tiende a crecer principalmente por efecto de precios y no necesariamente por un aumento proporcional en el volumen de artículos adquiridos. Esta tendencia es especialmente visible al analizar los precios de los productos escolares durante la temporada.

Durante los años de alta inflación, muchos hogares absorbieron incrementos significativos en categorías escolares. En 2026, aun con cierta estabilización en algunos insumos, el nivel de precios permanece por encima de los registros observados antes de la pandemia, lo que mantiene presión sobre el presupuesto familiar.

Otro cambio relevante es la consolidación de un patrón de compra anticipada. Los consumidores han comenzado a distribuir el gasto durante varias semanas para evitar concentrar el desembolso en un solo momento, fenómeno que modifica la temporalidad tradicional de la temporada y genera un periodo de consumo más extendido.

Asimismo, el crecimiento del comercio electrónico y de los modelos omnicanal ha transformado la comparación de precios entre establecimientos, incrementando la transparencia del mercado y fortaleciendo la sensibilidad del consumidor frente a diferencias relativamente pequeñas entre productos equivalentes.

Qué anticipa este indicador para el consumo del segundo semestre

Desde la perspectiva macroeconómica, el gasto en útiles escolares ofrece una señal temprana sobre el comportamiento del consumo privado durante la segunda mitad del año.

Cuando las familias mantienen niveles de gasto relativamente estables en una categoría obligatoria pese al entorno inflacionario, suele observarse mayor resiliencia del consumo en otros rubros relacionados, como ropa, calzado, transporte, alimentos preparados y servicios educativos complementarios.

Por el contrario, una reducción significativa del gasto promedio o una fuerte sustitución hacia categorías de menor precio puede anticipar un consumidor más cauteloso durante el resto del semestre.

Para empresas de retail, fabricantes de papelería, distribuidores, logística y servicios financieros, el periodo de regreso a clases 2026 representa uno de los momentos de mayor valor analítico para evaluar la elasticidad del consumo, la evolución de los precios, la rotación de inventarios y la composición del ticket promedio.

En ese sentido, la amplitud de categorías que integran la oferta escolar de Office Depot permite observar cómo convergen distintos segmentos industriales en un mismo periodo de demanda intensiva, convirtiendo esta temporada en un indicador que trasciende al sector papelero y refleja tendencias más amplias del consumo mexicano.

El desempeño de esta temporada será relevante no solo para medir la dinámica comercial de agosto y septiembre, sino también para anticipar el comportamiento de los hogares hacia el cierre de 2026, en un entorno donde inflación, ingreso disponible y confianza del consumidor continúan definiendo el ritmo del mercado interno.