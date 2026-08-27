Detienen en Tamaulipas a maestro de academia militarizada Doenitz por violación agravada

Elementos de la Policía de Investigación cumplimentaron la orden y detuvieron a Juan Jesús “M” en Altamira. (Foto: Especial)

TAMPICO, Tam.- Juan Jesús “M”, maestro de la academia militarizada Doenitz, fue detenido este jueves en el municipio de Altamira por su probable participación en los delitos de violencia familiar equiparada y violación agravada.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (FGJT), los hechos que dieron origen a la acción penal habrían ocurrido al interior de la academia militarizada, ubicada en el municipio de Ciudad Madero.

La Fiscalía Especializada en la Investigación de los Delitos Contra Niñas, Niños y Adolescentes y de la Mujer por Razones de Género (FENNAM) comenzó una investigación a partir de una denuncia presentada contra Juan Jesús “M”, quien se desempeñaba como profesor de la institución.

Con base en los datos recabados durante la investigación, el Ministerio Público solicitó una orden de aprehensión, la cual fue concedida por un juez de control.

Elementos de la Policía de Investigación cumplimentaron la orden y detuvieron a Juan Jesús “M” en Altamira, quedando a disposición de la autoridad judicial competente, que determinará su situación jurídica conforme al procedimiento correspondiente.

¿Qué se sabe sobre el maestro de la academia militarizada Doenitz?

Juan Jesús “M” es hermano de Estrella “M”, quien enfrenta un proceso por su probable participación en el feminicidio de la adolescente Dafne Zapata Quintos.

La menor murió el pasado 16 de julio al interior de la academia militarizada Doenitz, en Ciudad Madero, a donde había acudido a un campamento de verano.

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas informó que continuará con las investigaciones de manera exhaustiva y objetiva, bajo los principios de legalidad, eficiencia y profesionalismo, así como con respeto irrestricto a los derechos humanos, particularmente al tratarse de una persona adolescente.

¿Qué se sabe sobre el caso de Dafne Zapata?

El feminicidio de Dafne Zapata, el pasado 16 de julio, dentro de la Academia Militarizada Marina Doenitz, en Tamaulipas, provocó la suspensión de las escuelas militares.

Además, hasta el momento se tiene el conocimiento del arresto de al menos tres personas vinculadas al centro educativo, así como su vinculación a proceso por la muerte de la menor.

La SEP confirmó en julio pasado que investigará a escuelas que ofrecen la modalidad de educación militarizada para menores de edad, las cuales no están autorizadas por la ley, tras el caso de Dafne Zapata, una joven de 13 años que falleció en una academia de este tipo en Tamaulipas.

La noticia se difundió el pasado 16 de julio y, según la versión de la escuela, la menor de 13 años murió apenas tres días después de ingresar a la academia luego de desvanecerse mientras se bañaba.