Exportaciones en México rompen récord en julio: Superan 80 mil millones de dólares

Las exportaciones mexicanas superaron por primera vez los 80 mil millones de dólares, impulsadas por las ventas de equipo de cómputo y electrónicos a Estados Unidos, en medio del auge en las inversiones relacionadas con infraestructura de inteligencia artificial.

Las ventas de mercancías al exterior repuntaron 43.7 por ciento anual, su mayor crecimiento en poco más de cinco años, desde mayo de 2021, y sumaron 81 mil 420 millones de dólares.

El fuerte dinamismo fue por el repunte de 64.9 por ciento en las manufacturas distintas de las automotrices , que sumaron 59 mil 840.8 millones de dólares, y representaron 73 por ciento del total de las ventas al exterior, según los registros del Inegi.

Las exportaciones no petroleras hacia Estados Unidos, que representan 84.5 por ciento del total, se dispararon 49.8 por ciento anual en julio, desde el 35.9 por ciento reportado en el mes previo.

“Esto ocurre en un contexto en el que las empresas estadounidenses presentan una alta demanda por insumos para desarrollar los centros de datos asociados a la inteligencia artificial y en un momento en el que Estados Unidos endurece las restricciones comerciales a la importación de dichos insumos provenientes de socios asiáticos”, señaló Enrique Covarrubias, economista en jefe y director de análisis de Actinver.

Destacó que las cifras apuntan a que México se ha convertido en un sustituto de dichos insumos, reforzando la integración entre las cadenas productivas de ambos países.

“Las exportaciones de manufacturas no automotrices se mantuvieron notablemente sólidas, beneficiándose de los efectos indirectos de la fuerte inversión en inteligencia artificial en Estados Unidos ”, señaló Alberto Ramos, economista en jefe para América Latina, en Goldman Sachs.

Analistas de Monex coincidieron en que el avance reportado en las exportaciones fue por el impulso de un mayor dinamismo de las manufacturas, no automotrices, donde destacaron los envíos de equipos eléctricos y electrónicos y maquinaria.

(El Financiero)

Desempeño mixto de las inversiones

Las exportaciones petroleras moderaron su avance a 6.8 por ciento anual en julio, muy por debajo del 42.6 por ciento reportado en el mes previo. Las exportaciones agropecuarias retrocedieron 8.6 por ciento, y ligaron tres meses consecutivos con descensos.

Por el contrario, las ventas de la industria extractiva se aceleraron a 87.1 por ciento, por arriba del 37.3 por ciento anterior, y ligaron 13 meses consecutivos con avances de más de dos dígitos.

En tanto, las de la industria manufacturera crecieron 45.7 por ciento, la mayor cifra desde mayo de 2021, y a su interior, las de la industria automotriz se moderaron a 2.4 por ciento anual, desde 7.5 por ciento de julio.

Repuntan importaciones en México

Las importaciones también se aceleraron, y reportaron un crecimiento de 45 por ciento anual en julio, la mayor cifra desde el 2021, y también anotaron un récord, con 82 mil 267.6 millones de dólares.

Lo anterior, por el crecimiento de las importaciones de bienes de uso intermedio, de 56.3 por ciento, que representaron 81.6 por ciento del total de compras. También destacó el avance de 9.9 por ciento en las importaciones de bienes de capital, el mayor en 27 meses.

En el intercambio de mercancías, la balanza reportó un déficit de 848 millones de dólares, el primero desde febrero de este año. En la balanza petrolera se reportó un déficit de 3 mil 655 millones de dólares, y en los productos no petroleros, un superávit de 2 mil 809 millones.

Banamex señaló que, dado el dinamismo de las manufacturas no automotrices durante el año, ahora prevé un superávit de 14 mil 221 millones de dólares para todo el año, contra la expectativa de un déficit de 6 mil 500 millones de dólares. Espera un crecimiento de 22 por ciento en las exportaciones y de 20 por ciento en las importaciones.

Para Monex, el desempeño del sector externo continuará estrechamente ligado a la evolución de las negociaciones comerciales entre México y EU, y al proceso de revisiones anuales del T-MEC .