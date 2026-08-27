Programa de Desarrollo CFE 2026-2030: Prepara inversión de 740 mil mdp; 54% con ayuda de privados

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) buscará invertir alrededor de 740 mil millones de pesos hacia 2030 para ampliar y modernizar la infraestructura eléctrica del país, aunque más de la mitad de los recursos necesarios se financiarán mediante mecanismos fuera del balance de la empresa, principalmente con participación del sector privado.

De acuerdo con el Programa de Desarrollo CFE 2026-2030, que sustituye al anterior Plan de Negocios de la empresa, la inversión acumulada equivale a aproximadamente 37 mil 500 millones de dólares y contempla proyectos de generación, transmisión, distribución y ductos.

La estrategia establece que 54 por ciento de las inversiones se financiarán fuera del balance de CFE, principalmente mediante proyectos mixtos de energías renovables, además de esquemas relacionados con ciclos combinados, fideicomisos, Productores de Largo Plazo (PLP) y ductos privados.

La estrategia permitirá ampliar la inversión en infraestructura sin que todos los recursos requeridos se traduzcan en deuda dentro del balance de la empresa eléctrica estatal.

Uno de los principales vehículos serán los Esquemas de Inversión Mixta, mediante los cuales CFE podrá asociarse con particulares para construir centrales eléctricas. Bajo esta modalidad, la empresa pública deberá mantener una participación mínima de 54 por ciento, mientras que el socio podrá participar con el 46 por ciento restante.

En conjunto, las inversiones mixtas ascenderían a 16 mil 700 millones de dólares, unos 335 mil millones de pesos, y permitirían desarrollar aproximadamente 13.8 gigawatts (GW) de capacidad de generación, principalmente mediante tecnologías renovables.

Otra modalidad será la de Productor de Largo Plazo, en la que la inversión correrá a cargo del privado y CFE se comprometerá a adquirir la energía generada, mientras que los activos serán transferidos en su totalidad al Estado al finalizar el periodo contractual.

Deuda y Fibra E financiarán el 46% restante de CFE

El restante 46 por ciento de las inversiones se financiará dentro del balance de la empresa. El programa calcula 17 mil 400 millones de dólares, destinados principalmente a renovar y ampliar las redes de transmisión y distribución, además de financiar parte de los nuevos ciclos combinados.

Para cubrir estas necesidades, CFE prevé realizar emisiones de deuda por más de 7 mil 500 millones de dólares, además de obtener alrededor de 2 mil 500 millones de dólares mediante Fibra E, principalmente para proyectos de transmisión.

Tan sólo para esta última actividad se estima una inversión cercana a 132 mil millones de pesos, destinada a proyectos que permitirán agregar 7 mil 545 kilómetros de líneas de transmisión, así como aumentar la capacidad de transformación de la red eléctrica nacional.