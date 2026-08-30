Primer eliminado de ‘Exatlón México 2026′ HOY EN VIVO: ¿Dónde y a qué hora ver el duelo por la supervivencia?

'Exatlón México' llegó a su primer duelo de eliminación de la temporada 2026. (Foto: Cortesía TV Azteca)

Los atletas de Exatlón México 2026 se enfrentan este domingo a su primer duelo de eliminación de la temporada, en el que ninguno quiere perder y convertirse en el primer atleta en abandonar la competencia.

Andrea Medina, del Equipo Azul, quedó en riesgo de expulsión luego de perder en la Zona de Peligro ante su rival, Anaid Torres, quien con su victoria dio un golpe en la mesa durante su primera temporada de Exatlón México.

Andrea Medina es la primera atleta confirmada para el reto de eliminación en 'Exatlón México'. (Foto: Cortesía TV Azteca)

¿A qué hora ver ‘Exatlón México’ EN VIVO?

El horario de la temporada 10 de Exatlón México está modificado respecto a ediciones anteriores debido a la transmisión de MasterChef 24/7. Por ello, el duelo de eliminación de este domingo 30 de agosto comienza a las 6:00 p.m., tiempo del centro de México.

Este horario podría modificarse nuevamente con el estreno de la nueva temporada de La Granja VIP.

¿Dónde ver ‘Exatlón México’ EN VIVO?

La transmisión de Exatlón México 2026 está disponible a través del canal de Azteca UNO, así como en la página web y la aplicación de TV Azteca, opciones que permiten seguir la señal de manera gratuita.

También es posible acceder a la transmisión en vivo mediante Disney+, aunque esta plataforma requiere una suscripción con costo.

En caso de no contar con acceso a ninguna de estas opciones, los espectadores pueden consultar las actualizaciones de la competencia en El Financiero Entretenimiento.

¿Quién ganó las Batallas por la supervivencia de la primera semana de ‘Exatlón México’?

Durante la primera semana de Exatlón México se disputaron cuatro Batallas por la supervivencia, incluida la última de este domingo 30 de agosto. Estos enfrentamientos determinan qué equipo debe enviar a uno de sus integrantes al duelo de eliminación.

En esta ocasión, el Equipo Azul ganó dos Batallas por la supervivencia, mientras que el Equipo Rojo consiguió una victoria. Sin embargo, la situación cambió después de que Anaid Torres se impusiera en la Zona de Peligro, lo que provocó que una integrante azul más quedara involucrada en la eliminación.

¿Quién ganó las medallas en la semana 1 de ‘Exatlón México’?

El Equipo Azul se impuso en la disputa por las medallas de la primera semana, pues Alexis Vargas, actual campeón de Exatlón México, consiguió la medalla varonil, mientras que Doris del Moral obtuvo la femenil.

Este beneficio puede ser utilizado para obtener una vida adicional durante el duelo de eliminación. En algunas ocasiones, además, los atletas tienen la posibilidad de transferir esta ventaja a uno de sus compañeros, aunque la forma en que se utilizarán las medallas se revela hasta el momento del reto.

¿Quién ganó la Villa 360 durante la primera semana de ‘Exatlón México’?

El Equipo Rojo comenzó la temporada con una victoria en el duelo por la Villa 360, que se disputó durante el estreno de Exatlón México. Sin embargo, los azules consiguieron recuperar este beneficio en el segundo enfrentamiento.

De esta manera, el Equipo Azul llega al duelo de eliminación con la ventaja de haber disfrutado de las comodidades y el descanso que ofrece la Villa 360.

¿Quiénes son los participantes de la nueva temporada de ‘Exatlón México’?

La nueva temporada de Exatlón México cuenta con 20 participantes, divididos en dos equipos de 10 atletas cada uno.

Equipo Rojo

Pablo Franco

Montse Mejía

Anaid Torres

Jerry Lizárraga

Pato Araujo

Aristeo Cázares

Heliud Pulido

Zudikey Rodríguez

Paulette Gallardo

Ella Bucio

Equipo Azul