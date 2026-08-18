Estreno de ‘Exatlón México’ 2026: Fecha, horario, dónde ver y todo lo que debes saber

Estos son los detalles de la décima temporada de 'Exatlón México'. (Foto: Cortesía TV Azteca)

3... 2... 1... Todo listo para el estreno de la temporada 10 Exatlón México, donde regresan atletas ya conocidos por los seguidores del reality, entre ellas Aristeo Cázares, Pato Araujo y Alexis Vargas.

Los participantes vuelven a enfrentarse en los exigentes circuitos de República Dominicana para buscar el campeonato, en una edición que también cuenta con el regreso de Antonio Rosique como conductor principal.

Antonio Rosique regresa como el conductor de 'Exatlón México'. (Foto: Cortesía TV Azteca)

¿Cuándo empieza la nueva temporada de ‘Exatlón México’?

La décima temporada de Exatlón México llega a la televisión el lunes 24 de agosto de 2026, fecha pactada para el regreso del reality show a la pantalla chica.

¿A qué hora inicia ‘Exatlón México’ 2026?

El primer episodio de la nueva edición comienza a las 6:30 p.m., tiempo del centro de México.

Cabe recordar que en entregas anteriores los retos de eliminación tuvieron un horario distinto al de las emisiones habituales. En esos casos, los programas se transmitieron en distintos horarios..

Hasta el momento, no existe una confirmación oficial sobre cuál es la modificación en este caso.

¿Dónde ver ‘Exatlón México’?

Los seguidores de Exatlón México pueden seguir la competencia a través de Azteca Uno, además de las plataformas digitales oficiales del programa, tanto en su aplicación como en su sitio web.

Para esta edición también se confirmó la transmisión mediante Disney+, por lo que hay una alternativa adicional para quienes vean los enfrentamientos entre los equipos Rojo y Azul.

Esto podría significar un cambio respecto a temporadas anteriores, ya que el programa se transmitía mediante la pestaña de televisión en directo de Amazon Prime Video. No obstante, hasta ahora no existe información oficial que confirme que continúa disponible en esa plataforma.

¿Quiénes son los participantes confirmados para ‘Exatlón México’ 2026?

La décima temporada de Exatlón México reúne nuevamente a algunos de los atletas que ya conocen los circuitos de la competencia y que buscarán aumentar su legado dentro del reality.

Entre los regresos más esperados está el de Aristeo Cázares, quien tuvo que abandonar la edición 2025-2026 pór una lesión en la rodilla. También vuelven campeones de temporadas anteriores, como Heliud Pulido y Pato Araujo.

Una de las principales ausencias es la de Mati Álvarez, considerada la máxima ganadora en la historia del programa. Estos son los atletas confirmados para la décima temporada:

Equipo Rojo

Mujeres

Anaid Torres — Atletismo de alto rendimiento.

— Atletismo de alto rendimiento. Ella Bucio — Parkour y campeona mundial de la disciplina.

— Parkour y campeona mundial de la disciplina. Montse Mejía — Atletismo.

— Atletismo. Zudikey Rodríguez — Atletismo, especialista en velocidad y 400 metros con vallas.

— Atletismo, especialista en velocidad y 400 metros con vallas. Paulette Gallardo — Futbolista profesional y entrenadora física.

Hombres

Aristeo Cázares — Parkour.

— Parkour. Pablo Franco — Beisbolista profesional.

— Beisbolista profesional. Heliud Pulido — Canotaje.

— Canotaje. Jerry Lizárraga — Atletismo y entrenamiento físico; ha practicado velocidad, relevos y salto de longitud.

— Atletismo y entrenamiento físico; ha practicado velocidad, relevos y salto de longitud. Pato Araujo — Futbol.

Equipo Azul

Mujeres

Andrea Medina — Basquetbolista profesional; también ha practicado futbol, atletismo y voleibol.

— Basquetbolista profesional; también ha practicado futbol, atletismo y voleibol. Doris del Moral — Patinaje de velocidad.

— Patinaje de velocidad. Katia Gallegas — Atletismo.

— Atletismo. Natasha Septién — Porrista profesional.

— Porrista profesional. María Salazar — Atletismo.

Hombres

Fernando Vallejo — Parkour.

— Parkour. Adrián Leo — Beisbol; pitcher profesional.

— Beisbol; pitcher profesional. Alexis Vargas — Lucha grecorromana y artes marciales mixtas.

— Lucha grecorromana y artes marciales mixtas. Erick Segura — Atletismo.

— Atletismo. David Juárez — Gimnasia.

Mati Álvarez, máxima ganadora de 'Exatlón México', no participa en la décima temporada. (Foto: Cortesía TV Azteca)

¿Quiénes fueron los últimos ganadores de ‘Exatlón México’?

La temporada pasada de Exatlón México terminó con Mati Álvarez y Alexis Vargas como campeones.

Para Mati, aquella victoria representó un nuevo capítulo en su exitosa trayectoria dentro del reality, pues se convirtió en tetracampeona. La atleta se impuso a Evelyn Guijarro en la final femenina.

Alexis Vargas consiguió el campeonato varonil durante su primera participación en el programa. El atleta jalisciense derrotó a Mario ‘El Mono’ Osuna para quedarse con el título.