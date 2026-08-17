‘LCLDF’ otra vez tiene pleito con marcas: Nutrioli se desmarca tras ser llamado ‘aceite de carro’ por Yahir

Una nueva polémica en La Casa de los Famosos México surgió luego de que el cantante Yahir cuestionara la calidad del aceite para cocinar de la marca Nutrioli. utilizado por los habitantes. El comentario provocó una respuesta de la empresa para aclarar que no tiene ninguna relación de patrocinio con el reality show.

Durante una conversación con sus compañeros, el habitante de La Casa de los Famosos México 2026 hizo referencia al precio del producto y cuestionó que fuera utilizado dentro de la casa.

“Ese aceite es dañino, malo, malo, no deberíamos de comer con eso, es aceite para carro”, declaró Yahir. Yanet García le respondió que los habitantes debían adaptarse a los productos y recursos disponibles durante la competencia.

Tras la polémica, Nutrioli publicó un comunicado para deslindarse de las declaraciones realizadas dentro del programa y puntualizó que no mantiene un acuerdo comercial con el reality show.

¿Qué dijo Nutrioli sobre las declaraciones de Yahir en ‘La Casa de los Famosos México’?

La marca utilizó sus redes sociales para fijar su postura después de que las declaraciones de Yahir se difundieran en las diferentes plataformas digitales.

“Ante la conversación reciente en redes sociales, queremos aclarar que Nutrioli no es patrocinador del reality show de los famosos. Por ello, cualquier expresión o contenido dentro de dicha producción es ajeno a nuestra marca y no representa nuestros principios y valores”.

Con este mensaje, la empresa dejó claro que cualquier comentario relacionado con sus productos dentro de la competencia no representa una postura oficial de la compañía.

Nutrioli también recordó que desde hace dos décadas trabaja con el objetivo de contribuir al bienestar de las familias mexicanas mediante sus productos.

“Nuestro compromiso sigue siendo ofrecer productos de calidad y promover hábitos que contribuyan al bienestar de los mexicanos, guiados siempre a la par por la responsabilidad y el respeto”.

El episodio ocurre en un contexto particular para el reality, pues durante la segunda temporada de La Casa de los Famosos México varias empresas decidieron retirar su patrocinio después de las controversias protagonizadas por Adrián Marcelo.

¿Qué marcas dejaron de ser patrocinadores de ‘La Casa de los Famosos México’?

La segunda temporada de La Casa de los Famosos México enfrentó una importante salida de patrocinadores en septiembre de 2024, después de que las polémicas protagonizadas por Adrián Marcelo y sus enfrentamientos con Gala Montes y otros participantes provocaran críticas.

Entre las empresas que hicieron pública su decisión de abandonar el programa estuvieron Unilever, Rexona, Helados Holanda, Cklass, Knorr, Nestlé y DiDi. Algunas de estas compañías manejan distintas marcas, por lo que su salida también implicó productos que anteriormente aparecían dentro del programa.

Unilever, por ejemplo, señaló que decidió retirarse de la segunda temporada debido a mensajes emitidos por algunos participantes que no coincidían con los valores de la compañía. Dentro de su portafolio se encuentran marcas como Knorr, Hellmann’s, Dove, Axe y Rexona.

Rexona y Helados Holanda también hicieron públicos mensajes en los que marcaron distancia respecto a los comentarios y comportamientos ocurridos dentro del programa.

En el caso de DiDi, la empresa anunció posteriormente que daba por terminada su participación en el reality y señaló que buscaba mantener asociaciones que fueran acordes con los valores que considera esenciales.