Monreal rechaza penas de hasta 140 años de cárcel a narcopolíticos: ‘Yo no soy draconiano’

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, rechazó que su partido respalde la iniciativa del PAN que propone imponer penas de hasta 140 años de prisión a funcionarios vinculados con el crimen organizado.

“Yo no soy draconiano”, respondió Monreal al ser cuestionado sobre la propuesta, presentada por Acción Nacional apenas un día antes. El morenista sostuvo que aumentar las penas no necesariamente reduce los delitos y descartó que Morena acompañe la iniciativa en los términos planteados.

El legislador explicó que el término hace referencia a Dracón, un jurista de la antigua Grecia que consideraba que los problemas podían resolverse mediante el aumento de las penas.

“Desde la antigüedad se demostró que no bastaba poner penas más severas, incluso la pena de muerte, la mutilación, para tratar de disminuir el delito. Se demostró desde la antigüedad que no funciona”, afirmó.

¿Qué propone el PAN para los funcionarios ligados al narco?

La iniciativa del PAN contempla penas de entre 80 y 140 años de prisión, multas de hasta 24 mil días y que los delitos relacionados con funcionarios coludidos con el crimen organizado no prescriban, de modo que puedan ser perseguidos aunque hayan pasado varios años.

Ante esta propuesta, Monreal reconoció que el PAN tiene derecho a presentar las iniciativas que considere necesarias y a buscar los votos para aprobarlas, pero dejó claro que Morena no respaldaría el planteamiento en sus términos actuales.

“Subir que de 80, alguna cantidad así de años, 80, 140 años, yo no estoy convencido de eso. No soy draconiano”, insistió.

Incluso, ante la posibilidad de negociar la duración de las penas, Monreal consideró que sería complicado alcanzar un acuerdo.

“Si ellos estuvieran dispuestos a negociar esa pena... creo que esa no sería fácil negociarla. Nosotros no la acompañaríamos”, afirmó.

PAN plantea cadena perpetua para ‘narcopolíticos’

El coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Elías Lixa Abimerhi, defendió la iniciativa y planteó que los funcionarios vinculados con organizaciones criminales deben enfrentar sanciones que les impidan recuperar su libertad.

“Si de verdad Morena y el gobierno no quieren proteger a los narcopolíticos, pongamos sanciones claras que nunca puedan ver nuevamente su libertad”, sostuvo.

Lixa planteó específicamente la posibilidad de establecer cadena perpetua para gobernantes relacionados con actividades criminales y cuestionó la actuación de Morena frente a los señalamientos de posibles vínculos con el crimen organizado.

“A Rocha Moya y a todos los narcopolíticos en este país, basta de esta era, tiene que iniciar una nueva, en donde sin impunidad se limpien las estructuras del gobierno”, afirmó.

El panista también criticó que, ante casos como el de Rocha Moya, las medidas adoptadas se hayan limitado a decisiones políticas como solicitar nuevamente una licencia o separar a un legislador de un grupo parlamentario.

“Hoy de poco sirve decir que obligaron a Rocha Moya nuevamente a pedir licencia, o que Insunza ya no es parte de su grupo parlamentario... si de verdad se quieren sacudir de la complicidad criminal que todo México sabe que tienen, entonces empecemos por reformar la ley, que no pueda existir narco gobernante en libertad”, concluyó.