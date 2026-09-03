‘¿Sabes quién soy?’ Esto sabemos de la pelea del abogado del ‘Mayo’ Zambada en Polanco (VIDEO)

Juan Pablo Penilla fue retirado de un restaurante en Polanco.

Juan Pablo Penilla, abogado y asesor jurídico de Ismael ‘El Mayo’ Zambada, presuntamente protagonizó una pelea afuera de un restaurante en Polanco, Ciudad de México.

Videos en redes sociales mostraron el momento en el que el abogado se hizo de palabras con trabajadores del establecimiento para posteriormente tirar golpes.

Cuando se iba a lanzar sobre uno de los trabajadores fue detenido, y respondió con gritos y amenazas:

“No me toques, pendejo... No se te ocurra tocarme. ¿Sabes quien soy, pendejo?" Reclamó entre gritos Juan Pablo Penilla, sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Los trabajadores no respondieron a los golpes del abogado que defendió a Miguel Ángel Treviño ‘El Z-40′, exlíder de Los Zetas. Llamaron a una patrulla y le pidieron a Penilla que se retirara.

Segundos más tarde, un elemento de Seguridad acudió a separar el pleito y posteriormente alejaron a Pablo Penilla del restaurante Karisma, ubicado en Campos Eliseos 219, en la cuarta sección de Polanco, una de las colonias más caras para vivir en la CDMX.

El restaurante se ubica a una cuadra del Parque Lincoln y a una cuadra del Paseo de la Reforma. Además de vender comida mexicana, es una cantina clásica.

Las autoridades no confirmaron aún que el hombre que protagonizó la pelea fuera Juan Pablo Penilla.

Las acusaciones de Juan Pablo Penilla en EU

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó a Juan Pablo Penilla de prestar servicios ilegales a miembros del Cártel del Noreste como abogado defensor.

Además, lo señaló en abril pasado de ayudar al ‘Z-40′ como intermediario con la cúpula del Cártel del Noreste, lo que le permitió mantener su liderazgo desde prisión.

El abogado del ‘Mayo’ Zambada en Estados Unidos es Frank Pérez; sin embargo, el propio líder del Cártel de Sinaloa confirmó en el pasado que Pablo Penilla es uno de sus asesores jurídicos en México.

En 2023, fue reconocido por el PAN, que le otorgó un reconocimiento a Pablo Penilla como “Embajador por la Paz”, y ha posado en fotografías con funcionarios de Morena como Ricardo Monreal, coordinador del partido guinda en la Cámara de Diputados.

En 2023 fue nombrado asesor honorífico del gobierno de Tamaulipas.