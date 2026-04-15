Así fue como el abogado del ‘Z-40′ lo ayudó a mantener el liderazgo del Cártel del Noreste desde prisión

Tras la sanción del Departamento del Tesoro de Estados Unidos hacia Juan Pablo Penilla y otras cinco personas por presuntamente estar relacionadas con una red de lavado de dinero y contrabando de efectivo, las autoridades acusaron al también defensor legal de Miguel Ángel Treviño Morales, ‘El Z-40′, de favorecer al narcotraficante dentro de la cúpula del Cártel del Noreste.

El Tesoro estadounidense apunta a que el Cártel del Noreste, que sostiene una red de casinos que operan de manera irregular al norte de México, tiene numerosos asociados influyentes que se encargan de ocultar sus actividades delictivas “tras la apariencia de profesiones públicas, legítimas y aparentemente honorables”.

Uno de ellos sería Juan Pablo Penilla, quien además de defender al ‘Z-40′, fue vinculado con Morena tras aparecer en distintas fotos con funcionarios de la 4T, aunque el Gobierno de Sheinbaum negó vínculos con el también abogado de Ismael ‘El Mayo’ Zambada.

Penilla, junto con otros presuntos asociados al Cártel del Noreste, habrían aprovechado sus cargos “como tapadera”, de acuerdo con las autoridades estadounidenses, que les acusan de ganarse la confianza del público, mientras al mismo tiempo trabajan para fortalecer el control del grupo criminal, especialmente en ciudades como Nuevo Laredo, Tamaulipas.

¿Cómo ayudó Juan Pablo Penilla al Z-40 dentro del Cártel del Noreste?

De acuerdo con el Departamento del Tesoro, como abogado defensor, Juan Pablo Penilla Rodríguez, “presta servicios ilegales a miembros del Cártel del Noreste más allá del ámbito de una relación abogado-cliente normal”.

Según su información, cuando representaba al ‘Z-40′ y este estaba en prisión en México, lo ayudó como un intermediario con la actual cúpula del Cártel del Noreste y otros asociados.

La participación de Penilla Rodríguez como intermediario ayudó a Miguel Ángel Treviño a mantener su liderazgo en el Cártel del Noreste y seguir teniendo poder desde prisión.

Con ello, tanto las operaciones criminales del ‘Z-40′ como parte de las del Cártel del Noreste “dependen directamente de Penilla”, abogado premiado por el PAN.

El ‘Z-40′ fue entregado por las autoridades mexicanas a Estados Unidos en febrero del año pasado, como parte de una serie de traslados de narcotraficantes mexicanos al país gobernado por Donald Trump como parte de una serie de acuerdos desde que comenzó su administración y catalogó a ciertos cárteles de la droga como organizaciones terroristas internacionales.