Miguel Ángel Treviño, ‘El Z-40′, busca al abogado de ‘El Chapo’ para que lo defienda en EU

La defensa legal de Miguel Ángel Treviño Morales, El Z-40, volvió a colocarse bajo el foco público tras conocerse que William Purpura se incorporó como su nuevo abogado en Estados Unidos.

El nombre del litigante no es menor: formó parte del equipo que defendió a Joaquín “El Chapo” Guzmán durante su juicio federal en Nueva York, uno de los procesos por narcotráfico más relevantes de la última década.

La incorporación de Purpura al caso de El Z-40 se da en el contexto del avance de las causas penales que enfrenta el exlíder de Los Zetas ante tribunales federales estadounidenses.

Treviño Morales está bajo custodia en Estados Unidos, acusado de narcotráfico, crimen organizado y delitos violentos.

La elección de un abogado con experiencia en juicios de alto perfil sugiere un ajuste estratégico en la defensa de El Z-40, aunque no existen datos públicos sobre los términos del contrato, el alcance de la representación o si se exploran acuerdos con la fiscalía. l.

¿Quién es William Purpura, el nuevo abogado de ‘El Z-40′?

William Purpura es un abogado penalista con base en Baltimore, Maryland, especializado en delitos federales graves, entre ellos tráfico de drogas, crimen organizado, homicidio y conspiración. Su trayectoria incluye casos complejos en cortes federales de Estados Unidos.

Su mayor exposición mediática ocurrió durante el juicio contra Joaquín “El Chapo” Guzmán, celebrado en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York.

Purpura integró el equipo defensor encabezado por Jeffrey Lichtman y Eduardo Balarezo, responsables de enfrentar la acusación que derivó en la condena a cadena perpetua del exlíder del Cártel de Sinaloa.

Purpura interroga a testigos del juicio del ‘Chapo’

Durante ese proceso, Purpura participó en el contrainterrogatorio de testigos cooperantes del gobierno estadounidense, incluidos exintegrantes del Cártel de Sinaloa, según reportes periodísticos del juicio.