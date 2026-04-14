EU acusa a activista que denunció espionaje de AMLO con Pegasus de ser integrante del Cártel del Noreste

Raymundo Ramos asegura que fue espiado por el Ejército durante el sexenio de AMLO

El Departamento del Tesoro ‘castigó’ a un grupo de mexicanos entre los que está Raymundo Ramos, un activista que denunció haber sido espiado por el Ejército durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

El Gobierno de Donald Trump consideró a Raymundo Ramos como sospechoso de tener presuntos vínculos con el Cártel del Noreste en su natal Tamaulipas.

¿A qué se dedica Raymundo Ramos?

El Departamento del Tesoro congeló todas las propiedades y activos que Raymundo Ramos, quien es presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, pueda tener en Estados Unidos y prohibió a las personas estadounidenses hacer negocios con él.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro acusó a Raymundo Ramos de “liderar” una campaña de desinformación en contra de las autoridades mexicanas.

Según la versión del Gobierno de EU, Raymundo Ramos “haciéndose pasar por un activista de Derechos Humanos” trabajó en beneficio del Cartel del Noreste, cuya base de operaciones se encuentra en Nuevo Laredo.

A pesar de la gravedad de la acusación, el Gobierno de Donald Trump no presentó una acusación formal contra Ramos ni publicó documentos que sustenten estas denuncias.

¿Raymundo Ramos fue espiado por órdenes de AMLO?

A mediados de 2023, varios medios de comunicación de México y el diario The New York Times revelaron que el Ejército mexicano —bajo el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador— usó el software Pegasus para espiar a Ramos y a reporteros locales que investigaban denuncias de ejecuciones extrajudiciales.

“Nosotros no espiamos a nadie, no es el tiempo de los gobiernos neoliberales. El caso que está mencionando de este defensor de Derechos Humanos fue aquí denunciado por un compañero de ustedes, señalándolo que tiene presuntos vínculos con grupos de la delincuencia en Tamaulipas”, dijo el expresidente López Obrador en su ‘mañanera’ del 10 de marzo de 2023.

En el comunicado de este martes, EU tildó de “falsas” las denuncias que Ramos ha presentado contra el Ejército y lo acusó de pagar a personas “para que asistan a protestas” con el fin de “proteger la reputación (...), mejorar la percepción pública del cártel y desacreditar” a las autoridades mexicanas.

Nuevo Laredo, en la frontera con Texas, es una de las ciudades más azotadas por los enfrentamientos entre fuerzas del Gobierno de México y organizaciones del crimen organizado.

Según cifras de junio de 2025 del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), Nuevo Laredo se mantiene entre los municipios con más personas desaparecidas del país, con alrededor de 2 mil 300 a 2 mil 700 casos acumulados desde 2010.

El Cartel del Noreste (CDN) es uno de los grupos narcotraficantes que el Gobierno de Donald Trump catalogó como organización terrorista, junto con el Cartel de Sinaloa, el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cartel del Golfo, Cárteles Unidos y la Nueva Familia Mexicana.