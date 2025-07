¿Sheinbaum defiende a Peña Nieto por caso Pegasus? ‘Estuvo medio tremendo’

¿La presidenta Claudia Sheinbaum salió en defensa de Enrique Peña Nieto? Durante su conferencia ‘mañanera’ de este lunes 7 de julio se pronunció sobre el supuesto soborno de dos empresarios israelíes hacia el exmandatario mexicano.

“Estuvo medio tremendo, ¿no? (…) No viene el nombre, nada más dice ‘N’ electo en 2018, no viene el nombre completo. Además, ya el expresidente Peña Nieto dijo que no, que no es así”, dijo la mandataria al hacer un recuento sobre el tema.

La presidenta Sheinbaum no profundizó más sobre el tema y aseguró que ya quedó claro tras el desmentido realizado por Peña Nieto.

“Entiendo que es un juicio en Israel de dos personas que hicieron negocio en México y que entre ellos hubo un conflicto allá y a la hora de que se hace púbico alguno de los elementos de este conflicto mercantil que tiene estos dos empresarios sale este asunto, que dicen que fueron 25 millones de dólares”, explicó Sheinbaum al hacer el recuento del caso, pero sin dar más detalles al respecto.

¿Qué sabemos del caso Pegasus en el que está involucrado Enrique Peña Nieto?

Dos empresarios de Israel aseguraron haber dado más de 25 millones de dólares al expresidente Enrique Peña Nieto entre 2012 y 2018, los mismos años de su mandato, según el medio israelí The Market.

“Ambas partes sabían que la mayor parte de su poder en el país provenía de su conexión con un alto funcionario del gobierno, a través del cual las partes lograron acceder a los pasillos del poder, lo cual cambiará drásticamente después de las elecciones”, dice el reportaje de The Market.

Según el texto, los empresarios fueron compensados con “lucrativos contratos” durante la administración del priista.

El medio israelí no detalla para qué se habrían utilizado los supuestos sobornos, pero se habló de la financiación de la campaña de Peña Nieto y también se menciona el nombre de los intermediarios, Avishai Neriah y Uri Ansbacher, este último relacionado con el software Pegasus.

Fue en 2021 cuando se dio a conocer información sobre el malware Pegasus de grado militar del NSO Group, una empresa con sede en Israel formada por hackers a sueldo, que fue utilizado para espiar a periodistas, activistas de derechos humanos y oposición.

Enrique Peña Nieto niega sobornos a empresarios israelíes: ‘Son acusaciones dolosas’

Luego de varios años de mantenerse alejado de la vida pública, el expresidente Enrique Peña Nieto reapareció en redes sociales para desmentir las acusaciones de supuestos sobornos.

“Este tipo de insinuaciones, que califico de dolosas, buscan poner en duda mi honorabilidad. Ni siquiera sabía que había un pleito entre estos empresarios”, dijo Peña Nieto en entrevista con Ciro Gómez Leyva este lunes.

Al ser cuestionado sobre la compra de equipos de espía o vigilancia durante su administración, el expresidente aseguró que se trató de mecanismos utilizados para “fortalecer la capacidad del Estado mexicano en su lucha contra la delincuencia”.

Tras estas declaraciones, Peña Nieto también defendió su gestión como presidente y aseguró que cumplió lo mejor que pudo.

“Quedará el testimonio de lo que se hizo bien, de lo que no se hizo tan bien y de lo que se pudo haber hecho mejor”, puntualizó el exmandatario.