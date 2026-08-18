CFE gana batalla legal en EU: Seguirá juicio contra exdirectivos por contratos de gas natural

Con esta resolución, las acusaciones de CFEi contra sus dos exdirectivos permanecerán abiertas. (Foto: Cuartoscuro)

El juicio en el que CFE International (CFEi) acusa a dos de sus exdirectivos de presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de gas natural por miles de millones de dólares seguirá adelante en Estados Unidos, luego de que un tribunal federal rechazó una solicitud para frenar el caso.

La jueza Lee H. Rosenthal, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas, negó la moción de sentencia sumaria presentada por Guillermo Turrent Schnaas, exdirector ejecutivo de CFEi, y Javier Gutiérrez Becerril, exdirector de operaciones.

En su resolución, firmada el pasado 10 de agosto, la jueza determinó que no existen fundamentos para conceder una sentencia sumaria sobre las reclamaciones de CFEi ni para aceptar la petición alternativa de los exdirectivos relacionada con los daños reclamados por la empresa.

¿Qué se sabe sobre la demanda contra exdirectivos de CFEi?

CFEi demandó a Turrent y Gutiérrez por incumplimiento de contrato e incumplimiento del deber fiduciario, al acusarlos de que entre 2012 y 2018 participaron en acuerdos de petróleo y gas presuntamente afectados por “corrupción, amiguismo y conflictos de intereses”.

De acuerdo con las acusaciones contenidas en el expediente, los exdirectivos habrían otorgado “miles de millones de dólares en gastos innecesarios” mediante contratos de suministro y transporte de gas natural presuntamente sobrevaluados a WhiteWater Midstream (WWM).

CFEi también sostiene que Turrent y Gutiérrez no realizaron procesos de licitación “justos e independientes” y orientaron la adjudicación de proyectos hacia WWM, empresa relacionada con Matthew Calhoun, con quien los exdirectivos supuestamente mantenían una larga relación personal y comercial.

Entre los contratos cuestionados se encuentran el Acuerdo de Suministro de West Texas y los acuerdos de conexión de Waha, adjudicados en 2016.

Según CFEi, los exdirectivos habrían creado un “registro falso de licitación justa y competitiva” y adjudicado proyectos a WhiteWater pese a que la compañía ofrecía condiciones menos favorables que otras empresas.

¿Qué contratos incumplieron los exdirectivos de CFEi?

Uno de esos acuerdos contemplaba que WWM suministrara a CFEi hasta mil millones de pies cúbicos diarios de gas natural durante 15 años a partir de 2019. Posteriormente, en 2017, los entonces funcionarios adjudicaron otro contrato de suministro de gas cuyo costo para CFEi ascendería a “miles de millones de dólares” durante su vigencia, según las acusaciones.

CFEi sostiene que los presuntos incumplimientos provocaron un “daño sustancial y duradero” y estima que el costo económico para el Grupo CFE asciende, al menos, a cientos de millones de dólares.

Como parte de su defensa, Turrent y Gutiérrez argumentaron que CFEi funciona esencialmente como un “centro de costos” para otras empresas del Grupo CFE y que, debido a que CFE y CFEn compensaban esos costos, CFEi no habría sufrido daños aun si los contratos resultaron más caros de lo que deberían haber sido.

El tribunal rechazó este razonamiento y determinó que no era suficiente para cerrar el litigio. También señaló que las discrepancias entre los peritos de ambas partes constituyen cuestiones que deberán resolverse durante el juicio y no mediante una sentencia sumaria.

Con esta resolución, las acusaciones de CFEi contra sus dos exdirectivos permanecerán abiertas y serán sometidas a juicio ante la justicia estadounidense.