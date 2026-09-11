‘Se caerá el cielo’ en CDMX y Edomex: ¿Cómo estará el clima este sábado 12 de septiembre?

Así estará el clima este sábado 12 de septiembre en CDMX y Edomex.

Mañana, sábado 12 de septiembre, el Valle de México, que abarca la Ciudad de México y el Estado de México, tendrá un clima mayormente nublado. Se anticipan temperaturas frescas, con mínimas que bajarán hasta los 6°C y máximas que alcanzarán los 25°C, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Cielo nublado sobre el Valle de México. Fuente: Agente Clima

¿Qué temperaturas se esperan en CDMX y Edomex mañana?

En la Ciudad de México, se esperan temperaturas de 10°C como mínima y 23.7°C como máxima. El cielo estará nublado, con un viento de 4 km/h.

Para el Estado de México, Toluca registrará las temperaturas más bajas, con una mínima de 6°C y una máxima de 20°C. En Naucalpan de Juárez, las temperaturas estarán entre 10°C y 23.3°C, con viento de 5 km/h.

(Hernández Comi Boris Isauro)

¿Hay probabilidad de lluvia en el Valle de México este sábado?

Por su parte, Ecatepec de Morelos presentará las temperaturas más cálidas de la zona, con mínimas de 10.3°C y máximas de 25°C. El viento será de 4 km/h. En todas estas ciudades se mantendrá el cielo nublado.

La probabilidad de lluvia se mantiene baja en el Valle de México para el sábado. Predominará un cielo nublado durante gran parte del día, sin indicación de precipitaciones significativas, lo que asegura un día seco en la región.

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex los próximos días?

Las condiciones atmosféricas generales en el interior del país, influenciadas por canales de baja presión y ondas tropicales, no impactarán con lluvias fuertes directamente en la CDMX y el Edomex, pero sí en otras regiones.

El pronóstico extendido para los próximos tres días en la región es el siguiente:Sábado 12 de septiembre: Máxima de 23°C, Mínima de 10°C, Cielo nublado, viento de 4 km/h.Domingo 13 de septiembre: Máxima de 25°C, Mínima de 10°C, Medio nublado, viento de 4 km/h.Lunes 14 de septiembre: Máxima de 23°C, Mínima de 10°C, Cielo nublado, viento de 5 km/h.

¿Qué recomendaciones seguir por el clima en la zona?

La tendencia para el inicio de la próxima semana muestra un ligero aumento en la temperatura máxima para el domingo, llegando a los 25°C. Luego, bajará a niveles similares a los del sábado, manteniendo un patrón de cielos parcialmente nublados.

Se aconseja mantenerse hidratado, a pesar de las temperaturas frescas, especialmente si se realizan actividades al aire libre. Es recomendable llevar una chamarra ligera para las mañanas y noches, cuando el ambiente es más fresco.

Fuente: CONAGUA.

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