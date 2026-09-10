Se pronostica un viernes 11 de septiembre con temperaturas frescas y cielo nublado en CDMX y Edomex

Se pronostica un fin de semana frío en CDMX y Edomex. (Cuartoscuro).

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que este viernes 10 de septiembre, el Valle de México tendrá un clima fresco, con bajas temperaturas mínimas.

En la Ciudad de México, las temperaturas irán de una mínima de 10.3°C a una máxima de 23.7°C. El viento será ligero, a 5 km/h. El cielo permanecerá nublado durante todo el día en la capital.

El Estado de México mostrará contrastes. Toluca tendrá una mínima de 5.7°C y una máxima de 18.7°C, con vientos de 4 km/h. Municipios cercanos a Toluca sentirán mañanas frías.

Fenómenos meteorológicos en México. (Conagua).

¿Habrá lluvias en el Valle de México este 11 de septiembre?

Por otro lado, Naucalpan de Juárez tendrá temperaturas entre 10.0°C y 23.0°C, con viento de 5 km/h. Ecatepec de Morelos registrará la máxima más alta de 24.7°C y una mínima de 11.0°C.

En general, el Valle de México mantendrá un cielo nublado durante el día. Los vientos serán suaves, entre 4 km/h y 5 km/h en las principales ciudades. No se esperan lluvias fuertes ni alertas por precipitaciones.

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex el fin de semana?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Viernes 11 de septiembre: Máxima de 23°C, Mínima de 10°C, Cielo nublado, viento de 5 km/h.

Sábado 12 de septiembre: Máxima de 24°C, Mínima de 11°C, Cielo nublado, viento de 4 km/h.

Domingo 13 de septiembre: Máxima de 24°C, Mínima de 10°C, Cielo nublado, viento de 5 km/h.

Clima para el sábado 12 de septiembre. (Conagua).

El fin de semana seguirá una tendencia similar, con cielo nublado y temperaturas frescas. La temperatura máxima subirá ligeramente el sábado 12 y domingo 13 de septiembre, alcanzando los 24°C. Las mínimas se mantendrán entre 10°C y 11°C, indicando mañanas frescas.

¿Qué recomendaciones seguir ante el clima fresco en la zona?

Ante las temperaturas frescas, especialmente por la mañana y noche, es clave tomar precauciones. Se recomienda hidratarse bien y protegerse de los cambios bruscos. Personas vulnerables deben abrigarse al salir.

Clima para el viernes 11 de septiembre. (Conagua).

Para el viernes 11 de septiembre y el fin de semana, se sugiere usar ropa abrigadora, sobre todo si se hacen actividades al aire libre. Un suéter o chamarra ligera será adecuado. No es necesario llevar paraguas, pues no hay lluvias.

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