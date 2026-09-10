Pemex pierde 1.757 mdp al mes por contener precios de gasolina y diésel

La estrategia del Gobierno de México para contener los precios de combustibles afectan a Pemex.

La estrategia del Gobierno federal para contener los precios de la gasolina regular y el diésel le está costando a Petróleos Mexicanos (Pemex) alrededor de 1,756.9 millones de pesos mensuales, debido a que la empresa absorbe parte del impacto del encarecimiento internacional de los combustibles.

De acuerdo con un estudio realizado por la consultoría PETROIntelligence, la aplicación del Pacto Voluntario ha llevado a Pemex a reducir y homologar los precios de mayoreo que ofrece en sus terminales, independientemente de los costos logísticos asociados a cada región del país.

Esta política busca mantener la gasolina regular por debajo de 24 pesos por litro y el diésel en un máximo de 27 pesos, pero para conseguirlo, es necesario que Pemex mantenga sus actuales precios de mayoreo.

El estudio calculó precios homogeneizados al mayoreo de 21.68 pesos por litro para la gasolina regular y 25.24 pesos para el diésel.

“La homogeneización de los precios de mayoreo en todas sus terminales deforma el componente logístico en la determinación de precios de mayoreo, ya no es vigente el criterio de a mayor lejanía, mayor costo logístico”, señaló PETROIntelligence.

De esta forma, la contención de precios ocurre en momentos en que las referencias internacionales volvieron a repuntar por el conflicto en Medio Oriente. Mientras que en 2022 el Gobierno respondió al choque energético principalmente mediante estímulos fiscales, en 2026 la estrategia descansa tanto en el IEPS como en el Pacto Voluntario, otorgando a los precios de mayoreo de Pemex un papel central.

PETROIntelligence reiteró que esta estrategia genera distorsiones en el mercado, ya que los precios de Pemex no reflejan completamente los costos logísticos de las terminales más alejadas y dificultan que los importadores privados compitan con la empresa estatal.

Durante 2026, además, los estímulos fiscales han sido considerablemente menores que los aplicados durante la crisis energética de 2022. Para la gasolina regular, el apoyo acumulado fue de 3.43 pesos por litro, frente a 12.51 pesos en 2022; mientras que para el diésel ascendió a 6.68 pesos, contra 13.76 pesos cuatro años antes.

La consultora consideró que, para evitar que Pemex continúe absorbiendo este costo, deberían liberarse sus precios de mayoreo y privilegiar nuevamente los estímulos al IEPS, incluso hasta cubrir el 100 por ciento de la cuota cuando sea necesario.

“La liberación de los precios de Pemex y la aplicación de estímulos al IEPS hasta por el 100 por ciento de la cuota y de estímulos fiscales complementarios, contribuirían a combatir el comercio ilícito de combustibles, cuyo monto se estima en 177 mil 170 millones de pesos anuales”, aseveró la consultoría que dirige Alejandro Montufar.