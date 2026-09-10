Tasa 0% de IVA a libros: ¿Propuesta del Paquete Económico 2027 perjudica a lectores?

La propuesta del Paquete Económico 2027 se da después de que Editorial Era, una de las de mayor historia en México, anunció su cierre por bajas ventas.

Una de las propuestas del Gobierno de México en el Paquete Económico 2027 es la de una tasa de 0 por ciento de IVA en los libros en lugar de la tasa exenta que se les aplica actualmente.

Si la propuesta es aprobada, ¿subirán los precios para los lectores? La respuesta es no. De hecho, la iniciativa busca que las empresas de libros con problemas, como pasó con la Editorial Era, puedan recuperar alrededor de 200 millones de pesos del impuesto que pagan por la producción y comercialización de sus ejemplares.

Edilberto Castro, especialista en impuestos, explicó que la diferencia entre la tasa exenta y la tasa cero de IVA consiste en que las editoriales podrán solicitar al SAT la devolución de 16 por ciento de IVA correspondientes a gastos de producción.

Castro precisó que una editorial paga IVA por papel, tintas, equipo de cómputo, combustible, entre otros gastos relacionados con su actividad. Con el cambio incluido en el Paquete Económico 2027, podrá pedir el reembolso del IVA de esos insumos si cumple con los requisitos fiscales necesarios.

¿Cómo podrán las editoriales pedir el reembolso del IVA?

Edilberto Castro aclaró que la iniciativa, que aún debe ser aprobada por el Congreso, no implica que el SAT regresará el dinero del IVA de manera automática.

La editorial tendrá que presentar su solicitud y cumplir con las declaraciones y demás formalidades fiscales. El SAT revisará que los gastos sean procedentes y estén relacionados con la actividad, además de que cuenten con factura y hayan sido pagados mediante los medios permitidos por las disposiciones fiscales.

Castro consideró que el beneficio puede representar liquidez para las empresas editoriales, ya que el IVA que recuperen podrá volver a utilizarse en sus operaciones.

Sin embargo, remarcó que para que el estímulo sea efectivo será necesario que el SAT facilite y agilice los procedimientos de devolución. “La devolución del IVA es uno de los trámites más complicados”, advirtió.

En los Criterios Generales 2027 entregados esta semana al Congreso, el Gobierno de México dijo que la tasa de 0 por ciento del IVA a libros, periódicos y revistas se alínea con la Estrategia 2.6.2 del Plan Nacional de Desarrollo.

“Se busca fomentar la lectura y el acceso a los libros como herramientas para la promoción de contenidos culturales, desarrollando habilidades y conocimientos que permitan a niñas, niños, adolescentes y jóvenes integrarse activamente a su comunidad”, argumentó.